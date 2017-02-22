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Эммануэль Фримпонг будет выступать за шведский "АФК Эскильстуна"

Полузащитник Эммануэль Фримпонг, последним клубом которого был тульский "Арсенал", будет выступать в Швеции.

25-летний ганский футболист подписал контракт с клубом "АФК Эскильстуна". Соглашение с Фримпонгом рассчитано на два года, информирует "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу шведской команды.

В понедельник стало известно, что Фримпонг покинул тульский "Арсенал": стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Теги: Фримпонг
Сегодня, 02:19
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