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Агент: Гильермо Марипан сейчас не думает о переходе в "Локомотив"

"Локомотив" все еще желает приобрести защитника "Универсидад Католика" Гильермо Марипана, передает "Спорт день за днем".

За аренду 22-летнего чилийца "железнодорожники" готовы предложить 350 тысяч евро, а летом согласны выкупить Марипана за более чем 2 млн евро. Однако, как рассказал агент чилийца Хосе Луис Боемиш, футболист сейчас думает не о переходе, а о своей нынешней команде.

— "Локомотив" арендует Марипану? Гильермо интересуются сразу несколько клубов, но он на данный момент сосредоточен только на выступлении за свою команду "Универсидад Католика". С этим клубом у Гильермо заключен контракт до 2019 года, - заявил агент.
Теги: Локомотив
Сегодня, 12:59
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