Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
10:00
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (1)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (1)
08:34
Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (17)
Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (17)
Вчера 23:00
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (17)
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (17)
Вчера 22:49
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
Вчера 22:46
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (8)
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (8)
Вчера 22:40
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
Вчера 22:35
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Вчера 22:00
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
"Ростов" и "Зенит" неделю назад сыграли кардинально разные по результату матчи, а потому и задачи у них теперь совсем непохожие. "Питерцам" надо отыгрываться со счета 0:2, а "ростовчанам" надо просто-напросто удержать преимущество в 4 мяча. Rusfootball.info предваряет ответные встречи российских клубов в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Неделю назад в Брюсселе "Зенит" сыграл крайне неудачно, но сумел сохранить более-менее приличные шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Да, гостевого гола у "питерцев" нет, но их устроит победа со счетом 2:0 (с последующей победой в серии пенальти) или с разницей в три и больше мяча. Наверняка кто-то сейчас сказал - "Какие же это приличные шансы?", но, думаю, все, кто смотрел первый матч, понимают, что его счет мог быть намного более неприятным для российской команды.
Пожалуй, только статистический блог на сайте "Зенита" и его авторы остались довольны той игрой и нашли в ней положительные моменты. Аналитики InStat Football сообщили о ярком выступлении Нету, о высокой активности Ивановича и о старательности Дзюбы. Они могли бы выделить кого угодно, но почему-то сделали акцент на игроках, которые сыграли крайне слабо. Да, Нету ошибся лишь в 6 процентах технико-тактических действий, но оба гола были напрямую связаны с его не самыми удачными попытками отбить атаки. То же самое с Ивановичем, который пробежал больше всех спринтов, но стоял и смотрел футбол, когда забивал Ачимпонг.
Все это я привел не для того, чтобы усомниться в корректности проведенного анализа или напомнить об огрехах "зенитовцев". Я лишь хочу надеяться, что в ответной игре каждый игрок "Зенита" будет действовать безошибочно и сумеет не только набрать удачных статистических показателей, но и помочь команде пройти дальше. Мирча Луческу, кстати говоря, сказал, что сегодня против "Андерлехта" должны сыграть другие футболисты, но не в том смысле, что будет полностью другой состав, а в том смысле, что они должны начать бегать по полю более грамотно и более умно.
Впрочем, это не исключает, что перестановки все-таки будут. В частности, можно ожидать появление с первых минут Данни, который отлично вышел на замену в Брюсселе и за 20 минут сделал больше точных передач в штрафную чем любой другой его партнер по команде. Сам Данни заявил, что готов выйти в основе и готов сделать все для победы. Возможно, в такой ситуации "Зениту" помог бы Молло, но его, как вы помните, не заявили на Лигу Европы. Луческу объяснил это тем, что Иванович, Эрнани и Цаллагов должны закрыть проблемные позиции, а позиция Молло таковой не является.
Накидал я немного негатива в первой части превью, а потому давайте перейдем больше к позитиву, на который можно рассчитывать перед ответной игрой. Статистика нынешнего сезона всецело на стороне "Зенита". Смотрите сами - питерский клуб в трех домашних матчах Лиги Европы одержал три победы с общим счетом 9:1, а "Андерлехт", в свою очередь, в четырех выездных встречах ни разу не побеждал. Более того, за всю историю Лиги Европы "Зенит" выиграл 12 из 13 игр на "Петровском" и лишь однажды сыграл вничью с "Севильей".
Что касается бельгийской команды, то она на выходных провела встречу с "Остенде". Рене Вайлер решил дать отдохнуть целому ряду игроков, но и полуторный состав "Андерлехта" одержал разгромную победу со счетом 4:1. Будем надеяться в Питере ничего подобного у "бельгийцев" не получится, Лодыгин вытащит все их удары, а Дзюба с партнерами забьет ровно столько мячей, сколько будет нужно для выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
23 февраля, 21:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Тасос Сидиропулос (Греция)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Жирков, Кришито, Нету, Иванович - Хави Гарсия, Эрнани, Данни, Жулиано, Кокорин -!#29#
"Андерлехт": Рубен Мартинес - Дешахт, Спайич, Нахар, Обрадович - Тилеманс, Дендокер, Ачимпонг, Станчу, Бруно - Телин
Результат первого матча: 0:2
Статистика личных встреч: 5 +3 =0 -2 7:5
Котировки: 1.60 - 4.28 - 5.54
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Михаил Поленов, Роман Нагучев
Про "Ростов" много говорить, к счастью, не приходится. Итог первого матча практически гарантирует выход в следующую стадию, что, собственно, признает даже главный тренер "Спарты". "Наш выход дальше будет чудом, шансов почти нет" - сказал Томаш Пожар. Более того, не только из-за результата игры недельной давности шансы "Спарты" не высоки. Дело в том, что Конате пропустит ответную встречу из-за дисквалификации, а Дочкал не сможет сыграть, потому что в понедельник он улетел в Китай, где похоже продолжит свою карьеру. С учетом травм Росицки, Маречека и Загустела в линии полузащиты чешского клуба большие проблемы.
Что касается "Ростова", то никакой эйфории в команде нет, да и вряд ли она может быть там, где работает Курбан Бердыев. Иван Данильянц, который выступает официальным голосом тренерского штаба "ростовчан", заявил, что его подопечным нужно быть внимательными и готовиться к ответной встрече, как говорится, засучив рукава. Что ж, будем верить, "Ростов" не будет расслабляться раньше времени и сможет победить не только дома, но и на выезде - все-таки очки в рейтинг УЕФА никогда не бывают лишними.
23 февраля, 23:05, стадион "Генерали Арена", Прага
Главный судья: Хусейин Гечек (Турция)
Дисквалифицированы: Конате – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спарта": Коубек - Мазух, Кадлец, Караваев, Коста - Ваха, Чермак, Сачек - Альбиач, Юлиш, Лафата
"Ростов": Медведев - Калачев, Гранат, Мевля, Навас, Кудряшов - Ерохин, Гацкан, Нобоа - Полоз, Бухаров
Результат первого матча: 0:4
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:4
Котировки: 2.05 - 3.36 - 3.95
Трансляция матча:
Комментаторы: Тимур Журавель, Александр Шмурнов
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Зенит" - "Андерлехт"
Неделю назад в Брюсселе "Зенит" сыграл крайне неудачно, но сумел сохранить более-менее приличные шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Да, гостевого гола у "питерцев" нет, но их устроит победа со счетом 2:0 (с последующей победой в серии пенальти) или с разницей в три и больше мяча. Наверняка кто-то сейчас сказал - "Какие же это приличные шансы?", но, думаю, все, кто смотрел первый матч, понимают, что его счет мог быть намного более неприятным для российской команды.
Пожалуй, только статистический блог на сайте "Зенита" и его авторы остались довольны той игрой и нашли в ней положительные моменты. Аналитики InStat Football сообщили о ярком выступлении Нету, о высокой активности Ивановича и о старательности Дзюбы. Они могли бы выделить кого угодно, но почему-то сделали акцент на игроках, которые сыграли крайне слабо. Да, Нету ошибся лишь в 6 процентах технико-тактических действий, но оба гола были напрямую связаны с его не самыми удачными попытками отбить атаки. То же самое с Ивановичем, который пробежал больше всех спринтов, но стоял и смотрел футбол, когда забивал Ачимпонг.
Все это я привел не для того, чтобы усомниться в корректности проведенного анализа или напомнить об огрехах "зенитовцев". Я лишь хочу надеяться, что в ответной игре каждый игрок "Зенита" будет действовать безошибочно и сумеет не только набрать удачных статистических показателей, но и помочь команде пройти дальше. Мирча Луческу, кстати говоря, сказал, что сегодня против "Андерлехта" должны сыграть другие футболисты, но не в том смысле, что будет полностью другой состав, а в том смысле, что они должны начать бегать по полю более грамотно и более умно.
Впрочем, это не исключает, что перестановки все-таки будут. В частности, можно ожидать появление с первых минут Данни, который отлично вышел на замену в Брюсселе и за 20 минут сделал больше точных передач в штрафную чем любой другой его партнер по команде. Сам Данни заявил, что готов выйти в основе и готов сделать все для победы. Возможно, в такой ситуации "Зениту" помог бы Молло, но его, как вы помните, не заявили на Лигу Европы. Луческу объяснил это тем, что Иванович, Эрнани и Цаллагов должны закрыть проблемные позиции, а позиция Молло таковой не является.
Накидал я немного негатива в первой части превью, а потому давайте перейдем больше к позитиву, на который можно рассчитывать перед ответной игрой. Статистика нынешнего сезона всецело на стороне "Зенита". Смотрите сами - питерский клуб в трех домашних матчах Лиги Европы одержал три победы с общим счетом 9:1, а "Андерлехт", в свою очередь, в четырех выездных встречах ни разу не побеждал. Более того, за всю историю Лиги Европы "Зенит" выиграл 12 из 13 игр на "Петровском" и лишь однажды сыграл вничью с "Севильей".
Что касается бельгийской команды, то она на выходных провела встречу с "Остенде". Рене Вайлер решил дать отдохнуть целому ряду игроков, но и полуторный состав "Андерлехта" одержал разгромную победу со счетом 4:1. Будем надеяться в Питере ничего подобного у "бельгийцев" не получится, Лодыгин вытащит все их удары, а Дзюба с партнерами забьет ровно столько мячей, сколько будет нужно для выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
23 февраля, 21:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Тасос Сидиропулос (Греция)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Жирков, Кришито, Нету, Иванович - Хави Гарсия, Эрнани, Данни, Жулиано, Кокорин -!#29#
"Андерлехт": Рубен Мартинес - Дешахт, Спайич, Нахар, Обрадович - Тилеманс, Дендокер, Ачимпонг, Станчу, Бруно - Телин
Результат первого матча: 0:2
Статистика личных встреч: 5 +3 =0 -2 7:5
Котировки: 1.60 - 4.28 - 5.54
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Михаил Поленов, Роман Нагучев
"Спарта" - "Ростов"
Про "Ростов" много говорить, к счастью, не приходится. Итог первого матча практически гарантирует выход в следующую стадию, что, собственно, признает даже главный тренер "Спарты". "Наш выход дальше будет чудом, шансов почти нет" - сказал Томаш Пожар. Более того, не только из-за результата игры недельной давности шансы "Спарты" не высоки. Дело в том, что Конате пропустит ответную встречу из-за дисквалификации, а Дочкал не сможет сыграть, потому что в понедельник он улетел в Китай, где похоже продолжит свою карьеру. С учетом травм Росицки, Маречека и Загустела в линии полузащиты чешского клуба большие проблемы.
Что касается "Ростова", то никакой эйфории в команде нет, да и вряд ли она может быть там, где работает Курбан Бердыев. Иван Данильянц, который выступает официальным голосом тренерского штаба "ростовчан", заявил, что его подопечным нужно быть внимательными и готовиться к ответной встрече, как говорится, засучив рукава. Что ж, будем верить, "Ростов" не будет расслабляться раньше времени и сможет победить не только дома, но и на выезде - все-таки очки в рейтинг УЕФА никогда не бывают лишними.
23 февраля, 23:05, стадион "Генерали Арена", Прага
Главный судья: Хусейин Гечек (Турция)
Дисквалифицированы: Конате – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спарта": Коубек - Мазух, Кадлец, Караваев, Коста - Ваха, Чермак, Сачек - Альбиач, Юлиш, Лафата
"Ростов": Медведев - Калачев, Гранат, Мевля, Навас, Кудряшов - Ерохин, Гацкан, Нобоа - Полоз, Бухаров
Результат первого матча: 0:4
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:4
Котировки: 2.05 - 3.36 - 3.95
Трансляция матча:
Комментаторы: Тимур Журавель, Александр Шмурнов
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.