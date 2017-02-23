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"Севилья" переиграла "Лестер" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилья" дома одержала победу над "Лестер Сити".

Лига чемпионов. 1/8 финала

"Севилья" - "Лестер Сити" - 2:1

Голы: Сарабия, 27, Корреа, 66, Варди, 78

"Севилья": Рико - Феррера, Рами, Лангле, (Карришу, 56), Эскудеро, Сарабия - Н'Зонзи, Витоло, Насри - Корреа, (Иборра, 67), Йоветич.

"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фухс - Дринкуотер, Ндиди - Олбрайтон, (Амарти, 90+2), Махрез, Муса, (Грэй, 59), - Варди.

Предупреждения: Сарабия, 82, Карришу, 90+3
Теги: Севилья Лестер
Сегодня, 00:43
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№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как Мусу заменили так что-то соорудить смогли.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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