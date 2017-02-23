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Марко Верратти не покинет "ПСЖ"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что парижский клуб не планирует продавать своего полузащитника Марко Верратти.

"Марко не продается и точно не покинет команду", - цитирует Аль-Хелаифи Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в услугах итальянца заинтересован "Ювентус".
Теги: Верратти Ювентус
Сегодня, 22:14
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