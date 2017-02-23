Марко Верратти не покинет "ПСЖ"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что парижский клуб не планирует продавать своего полузащитника Марко Верратти.



"Марко не продается и точно не покинет команду", - цитирует Аль-Хелаифи Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что в услугах итальянца заинтересован "Ювентус".