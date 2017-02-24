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Брам Нёйтинк: пройти такой большой клуб как "Зенит" - это фантастический результат

Футболист "Андерлехта" Брам Нёйтинк считает, что его команда показала фантастический результат, переиграв по сумме двух матчей "Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Пройти такой большой клуб как "Зенит" является фантастическим результатом для "Андерлехта". У себя дома они играли лучше, а в Бельгии лучше были мы. Это потрясающее чувство, когда ты спасаешь такой матч и выходишь в следующий раунд.

"Зенит" имеет много хороших игроков, квалификация которых выше чем у нас, и от этого нам еще приятнее пройти дальше", - цитирует Нёйтинка ТАСС.
Теги: Андерлехт Зенит
Сегодня, 00:49
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