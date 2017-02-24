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Михаил Осинов: "Ростов" встретит "МЮ" хорошо, но проводит по-своему

Бывший полузащитник и капитан "Ростова" Михаил Осинов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой ростовчане сыграют с "Манчестер Юнайтед".

- Ответная игра против "Спарты" (1:1), по большому счёту, была формальностью, - заявил Осинов. - Мы все понимали, что "Ростов" не упустит преимущество в четыре гола и пройдёт в следующую стадию. И обсуждая предстоящую жеребьёвку я говорил своим друзьям: "Из 16 оставшихся команд есть главный гранд, и было бы здорово, если бы сюда попал "Манчестер Юнайтед". Накаркал! (Смеётся).

Конечно, хотелось бы, чтобы наша команда прошла как можно дальше, но это с одной стороны, а с другой - сюда приедет такой великий клуб. Да, результат под угрозой, но я за "Ростов" спокоен. Уверен, что в этом противостоянии нам не будет стыдно за нашу команду, и она выступит достойно. На протяжении многих лет при любом сопернике "Ростов" начинали списывать, говорили, что сейчас всё закончится, но клуб идёт дальше. Ничего страшного, будем играть с "Манчестер Юнайтед".

- Уэйн Руни, Златан Ибрагимович, Поль Погба, Давид де Хеа... все эти люди скоро будут играть на стадионе "Олимп-2". Что испытывают жители Ростова-на-Дону в связи с этим фактом?

- Город до сих пор вспоминает 1999 год, когда на матч Кубка Интертото к нам приезжал "Ювентус" (смеётся). "Ростов" пишет большую историю. Если бы два года назад кто-то сказал, что к нам приедет "Манчестер Юнайтед", этого человека назвали бы сумасшедшим, а сейчас же всё это реальность, жеребьёвка дала нам такого соперника. Будем играть и стараться выигрывать. Мы встретим "Манчестер Юнайтед" хорошо, но проводим по-своему (смеётся).

- Как вы относитесь к Жозе Моуринью?

Безусловно, человек сделал сам себя. Он был переводчиком, а стал в итоге тренером, которого многие называют самым великим, да и он себя таковым считает. Его результаты последних лет, вероятно, ставят этот тезис под сомнение. В то же время, статус его скандальной личности меньше не стал. Мы увидим этого тренера, посмотрим, как он работает, готовит свою команду. Классно, что такой тренер и такой клуб приедут к нам в Ростов-на-Дону.

- В параллельном противостоянии сыграют "Краснодар" и "Сельта"...

Это всё же лучше, чем противостояние "Краснодара" и "Ростова" на этой стадии. В чемпионате Испании "Сельта" играет на высоком уровне, доказывает, что с этим клубом нужно считаться. "Краснодару" тоже будет нелегко. Эти две недели Юг России будет в ожидании, мы все готовы, во всеоружии встретим наших соперников. Милости просим к нам на Юг (смеётся).
Теги: Осинов Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 16:51
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