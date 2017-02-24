Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, красные-дьяволы сыграют с "Ростовом".



"Это плохая жеребьевка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для "Манчестер Юнайтед". Плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они неплохо проявили себя в Лиге чемпионов. Они хорошо играют в обороне, хороши в физическом плане, но мы найдём способ, как обыграть их", - цитирует Моуринью Mirror.