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Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, красные-дьяволы сыграют с "Ростовом".

"Это плохая жеребьевка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелёт в непростой период для "Манчестер Юнайтед". Плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они неплохо проявили себя в Лиге чемпионов. Они хорошо играют в обороне, хороши в физическом плане, но мы найдём способ, как обыграть их", - цитирует Моуринью Mirror.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 18:14
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№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:30) #
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online

во как жизнь закрутилась, сам Моур будет ломать голову, как обыграть вчерашнего российского аутсайдера
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я понимаю,что для Жозе предпочтительнее было встретится в 1/8 c Зенитом,но что теперь поделаешь.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: procop (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ссыте!!!
Регистрация: 27.11.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Забздел португалец русского туркмена
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Желаю победы Ростову и гению Бекиевича- утрите нос спесивому Жозе и самоуверенному Златану!Дайте хорошенько просраться этим индюкам! smileБекиевич- лучший тренер мира!
Регистрация: 27.09.2011
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