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"Крылья Советов" внесли в заявку шесть молодых игроков

"Крылья Советов" в заключительный день трансферного окна внесли в заявку на сезон шесть молодых футболистов.

Ими стали вратарь Егор Любаков, защитник Андрей Дубровин, полузащитники Артем Ежов, Александр Богомолов, Константин Шамаев и нападающий Илья Бурюкин. Все игроки прошли подготовку ко второй части первенства в молодежном составе самарцев, передает официальный сайт клуба.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 03:55
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