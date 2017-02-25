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Место проведения матча "Урал" - "Амкар" станет известно 27 февраля

Место проведения матча 18-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Амкаром" будет определено 27 февраля, сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

"Место проведения матча будет определено в ближайший понедельник", - цитирует Куликова ТАСС.
Теги: Урал
Сегодня, 13:59
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