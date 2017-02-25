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"Уотфорд" и "Вест Хэм" сыграли вничью

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги между "Уотфордом" и "Вест Хэмом" завершился вничью.

Чемпионат Англии

26 тур

"Уотфорд" - "Вест Хэм Юнайтед" 1:1

Голы: Дини, 3 (пен.), Айю, 73

"Уотфорд": Гомес - Кабуль, Холебас, Янмат, (Кэткарт, 52), Бритос - Капу, Бехрами, Клеверли - Сарате, (Дукуре, 45+9), Ньянг, (Саксесс, 82), Дини.

"Вест Хэм": Рэндолф - Рид, Фонте, Крессуэлл - Антонио, Фегули, Снодграсс, (Айю, 65), Нобл, Лансини, (Фернандеш, 90+1), - Обианг, Куяте.

Предупреждения: Янмат, 36, Антонио, 45+10, Куяте, 65, Клеверли, 68, Холебас, 83

Удаление: Антонио, 86
Теги: Уотфорд Вест Хэм
Вчера, 22:34
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