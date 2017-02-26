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"Ювентус" нанес поражение "Эмполи"

"Ювентус" дома выиграл у "Эмполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. 26 тур

"Ювентус" - "Эмполи" - 2:0

Голы: Манджукич, 53, Сандро, 67

"Ювентус": Нето - Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Ругани - Маркизио, (Ринкон, 84), Пьянич, Стураро, (Дибала, 76), Куадрадо, (Пьяца, 88), - Манджукич, Игуаин.

"Эмполи": Скорупски - Беллучи, Паскуаль, Лорини, (Весели, 73), Коста - Эль-Каддури, Эль-Хаджи, Маури, (Бюхель, 80), Крунич, Марилунго, (Тиам, 73), - Пуччарелли.

Предупреждения: Беллучи, 87.
Теги: Ювентус Эмполи
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