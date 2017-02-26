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Пол Клемент: момент, когда Аспиликуэта сыграл рукой, был решающим
Главный тренер "Суонси" Пол Клемент считает, что арбитр матча его команды против "Челси" (1:3) ошибся, что не назначил пенальти за игру рукой защитника "синих" Сесара Аспиликуэты.
"Когда мы не выигрываем, мы всегда разочарованы. "Челси" проявил себя с хорошей стороны, лондонцы показали фантастическую игру. У нас было мало шансов, но мы сыграли 1:1 к перерыву и долго держали этот счет. Момент, когда Аспиликуэта сыграл рукой, был решающим. Я думал, что мы получим пенальти и будем вести в счете 2:1. Но пенальти не назначали, а через три минуты мы уже проигрывали 1:2. "Челси" все равно заслужил эту победу. Поражение никак не скажется на нашей уверенности. Март будет для нас важным месяцем", - цитирует Клемента ВВС.
"Когда мы не выигрываем, мы всегда разочарованы. "Челси" проявил себя с хорошей стороны, лондонцы показали фантастическую игру. У нас было мало шансов, но мы сыграли 1:1 к перерыву и долго держали этот счет. Момент, когда Аспиликуэта сыграл рукой, был решающим. Я думал, что мы получим пенальти и будем вести в счете 2:1. Но пенальти не назначали, а через три минуты мы уже проигрывали 1:2. "Челси" все равно заслужил эту победу. Поражение никак не скажется на нашей уверенности. Март будет для нас важным месяцем", - цитирует Клемента ВВС.
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