Алекс Сандро: я рад, что забил

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, ставший автором победного гола в матче 26-го тура чемпионата Италии с "Эмполи", выразил удовлетворение игрой своей команды.



"Я счастлив, что забил. Однако эта победа – заслуга каждого. Мы провели отличный матч и как следует поработали. Мне понравилось, как мы действовали", - цитирует Сандро Tmw.