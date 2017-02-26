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Алекс Сандро: я рад, что забил

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, ставший автором победного гола в матче 26-го тура чемпионата Италии с "Эмполи", выразил удовлетворение игрой своей команды.

"Я счастлив, что забил. Однако эта победа – заслуга каждого. Мы провели отличный матч и как следует поработали. Мне понравилось, как мы действовали", - цитирует Сандро Tmw.
Теги: Сандро Ювентус Эмполи
Сегодня, 11:19
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