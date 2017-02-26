Харри Кейн: надеюсь, что в ближайшие годы забью за "Тоттенхэм" еще 100 голов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче против "Сток Сити" (4:0) в двадцать шестом туре английской премьер-лиги.



"Мы хотели вернуться на победный путь. Первая половина матча была именно такой, какой мы хотели. Я пытался забить как можно больше. Думал, что забью и четвертый гол, но меня опередил Деле. Забить 100 голов за "Тоттенхэм" - это приятно. Надеюсь, что в ближайшие годы забью за команду еще 100 голов", - цитирует Кейна Sky Sports.