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Виктор Классон: сыграли две разные игры в одной. В раздевалке тишина (видео)
Футболист «Краснодара» Виктор Классон, забивший 2 мяча в ворота «Урала» в четвертьфинальном матче Кубка России, поделился впечатлениями от первой игры против российской команды, в которой впервые в карьере проиграл, имея преимущество в 3 мяча.
– Мы сыграли две разные игры в одной. Первую сыграли очень хорошо, забили трижды, а затем мы перестали играть. Позволяли создавать много шансов, проводить контратаки. Мы имели шансы выиграть игру, но не добились успеха.
– Что случилось с командой во 2-м тайме? Быть может, причина в стамбульском матче?
– Я так не думаю. Прошло уже 6 дней.
– Смолов бил пенальти в конце матча, почему не Вы?
– Я их не бью, не штатный пенальтист команды. Смолов был правильным выбором.
– Вам доводилось вылетать из Кубка таким обидным образом?
– Никогда я не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте 3 мяча. Это что-то новое.
– Вы впервые играли против российской команды, какие впечатления оставил «Урал»?
– У них с атакой дела обстоят гораздо лучше, чем с обороной. Очень хорошие игроки. Но удивительно, как с такой обороной они выиграли матч.
– Что было в раздевалке: молчание или гнев тренера?
– Тишина.
– Считаете это поражение заслуженным или случайным?
– Нам стоит гораздо лучше играть. Но с другой стороны сопернику повезло.
– Не думали при счёте 3:0 о следующей игре со «Спартаком»?
– В то время ещё не думал, – цитирует шведа Rusfootball.info
– Мы сыграли две разные игры в одной. Первую сыграли очень хорошо, забили трижды, а затем мы перестали играть. Позволяли создавать много шансов, проводить контратаки. Мы имели шансы выиграть игру, но не добились успеха.
– Что случилось с командой во 2-м тайме? Быть может, причина в стамбульском матче?
– Я так не думаю. Прошло уже 6 дней.
– Смолов бил пенальти в конце матча, почему не Вы?
– Я их не бью, не штатный пенальтист команды. Смолов был правильным выбором.
– Вам доводилось вылетать из Кубка таким обидным образом?
– Никогда я не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте 3 мяча. Это что-то новое.
– Вы впервые играли против российской команды, какие впечатления оставил «Урал»?
– У них с атакой дела обстоят гораздо лучше, чем с обороной. Очень хорошие игроки. Но удивительно, как с такой обороной они выиграли матч.
– Что было в раздевалке: молчание или гнев тренера?
– Тишина.
– Считаете это поражение заслуженным или случайным?
– Нам стоит гораздо лучше играть. Но с другой стороны сопернику повезло.
– Не думали при счёте 3:0 о следующей игре со «Спартаком»?
– В то время ещё не думал, – цитирует шведа Rusfootball.info
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