Виктор Классон: сыграли две разные игры в одной. В раздевалке тишина (видео)

Футболист «Краснодара» Виктор Классон, забивший 2 мяча в ворота «Урала» в четвертьфинальном матче Кубка России, поделился впечатлениями от первой игры против российской команды, в которой впервые в карьере проиграл, имея преимущество в 3 мяча.







– Мы сыграли две разные игры в одной. Первую сыграли очень хорошо, забили трижды, а затем мы перестали играть. Позволяли создавать много шансов, проводить контратаки. Мы имели шансы выиграть игру, но не добились успеха.



– Что случилось с командой во 2-м тайме? Быть может, причина в стамбульском матче?



– Я так не думаю. Прошло уже 6 дней.



– Смолов бил пенальти в конце матча, почему не Вы?



– Я их не бью, не штатный пенальтист команды. Смолов был правильным выбором.



– Вам доводилось вылетать из Кубка таким обидным образом?



– Никогда я не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте 3 мяча. Это что-то новое.



– Вы впервые играли против российской команды, какие впечатления оставил «Урал»?



– У них с атакой дела обстоят гораздо лучше, чем с обороной. Очень хорошие игроки. Но удивительно, как с такой обороной они выиграли матч.



– Что было в раздевалке: молчание или гнев тренера?



– Тишина.



– Считаете это поражение заслуженным или случайным?



– Нам стоит гораздо лучше играть. Но с другой стороны сопернику повезло.



– Не думали при счёте 3:0 о следующей игре со «Спартаком»?



– В то время ещё не думал, – цитирует шведа Rusfootball.info