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Виктор Классон: сыграли две разные игры в одной. В раздевалке тишина (видео)

Футболист «Краснодара» Виктор Классон, забивший 2 мяча в ворота «Урала» в четвертьфинальном матче Кубка России, поделился впечатлениями от первой игры против российской команды, в которой впервые в карьере проиграл, имея преимущество в 3 мяча.



– Мы сыграли две разные игры в одной. Первую сыграли очень хорошо, забили трижды, а затем мы перестали играть. Позволяли создавать много шансов, проводить контратаки. Мы имели шансы выиграть игру, но не добились успеха.

– Что случилось с командой во 2-м тайме? Быть может, причина в стамбульском матче?

– Я так не думаю. Прошло уже 6 дней.

– Смолов бил пенальти в конце матча, почему не Вы?

– Я их не бью, не штатный пенальтист команды. Смолов был правильным выбором.

– Вам доводилось вылетать из Кубка таким обидным образом?

– Никогда я не проигрывал после того, как моя команда вела в счёте 3 мяча. Это что-то новое.

– Вы впервые играли против российской команды, какие впечатления оставил «Урал»?

– У них с атакой дела обстоят гораздо лучше, чем с обороной. Очень хорошие игроки. Но удивительно, как с такой обороной они выиграли матч.

– Что было в раздевалке: молчание или гнев тренера?

– Тишина.

– Считаете это поражение заслуженным или случайным?

– Нам стоит гораздо лучше играть. Но с другой стороны сопернику повезло.

– Не думали при счёте 3:0 о следующей игре со «Спартаком»?

– В то время ещё не думал, – цитирует шведа Rusfootball.info
Теги: Классон Краснодар Урал Rвидео
Сегодня, 23:20
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