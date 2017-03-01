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Кирилл Комбаров: чувствую себя на 22 года, уверен, все впереди

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров рассказал о своем самочувствии в 30-летнем возрасте.

– Зимой вам исполнилось 30 лет. Порой для мужчин эта дата становится переломной.

– Думаю, это самый хороший возраст. А вообще чувствую себя на 22. Уверен, все впереди.

– Ваша хорошая физическая форма – это отголосок детства?

– Все наше с братом детство – это одна сплошная тренировка. Отец нас очень сильно задействовал в различных видах спорта, максимально загружал. Поэтому практически не было времени поиграть во дворе с другими ребятами.

– Правильно это?

– Конечно. Считаю, надо максимально занимать свободное время детей какими-либо занятиями. В том числе и спортом. Чтобы не шатались по дворам.

Советский спорт
Теги: Комбаров К.
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ха-Ха-Ха Еще один КЛОУН из спартака! Боже сколько же ТАКИх в спартаке!! Ужас!! БОЖЕ спаси спартак!!
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:16) #
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  •  (1)
online

А видио с братаном ...курящие возле кабака после подпития , отголоски детства, про ВАС песня есть -шаг вперёд и два назад. передачи только поперёк и назад, процент брака по это му минимальный . или навес кому то...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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