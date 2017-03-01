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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Кирилл Комбаров: чувствую себя на 22 года, уверен, все впереди
Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров рассказал о своем самочувствии в 30-летнем возрасте.
– Зимой вам исполнилось 30 лет. Порой для мужчин эта дата становится переломной.
– Думаю, это самый хороший возраст. А вообще чувствую себя на 22. Уверен, все впереди.
– Ваша хорошая физическая форма – это отголосок детства?
– Все наше с братом детство – это одна сплошная тренировка. Отец нас очень сильно задействовал в различных видах спорта, максимально загружал. Поэтому практически не было времени поиграть во дворе с другими ребятами.
– Правильно это?
– Конечно. Считаю, надо максимально занимать свободное время детей какими-либо занятиями. В том числе и спортом. Чтобы не шатались по дворам.
Советский спорт
– Зимой вам исполнилось 30 лет. Порой для мужчин эта дата становится переломной.
– Думаю, это самый хороший возраст. А вообще чувствую себя на 22. Уверен, все впереди.
– Ваша хорошая физическая форма – это отголосок детства?
– Все наше с братом детство – это одна сплошная тренировка. Отец нас очень сильно задействовал в различных видах спорта, максимально загружал. Поэтому практически не было времени поиграть во дворе с другими ребятами.
– Правильно это?
– Конечно. Считаю, надо максимально занимать свободное время детей какими-либо занятиями. В том числе и спортом. Чтобы не шатались по дворам.
Советский спорт
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