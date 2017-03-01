Кирилл Комбаров: чувствую себя на 22 года, уверен, все впереди

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров рассказал о своем самочувствии в 30-летнем возрасте.– Думаю, это самый хороший возраст. А вообще чувствую себя на 22. Уверен, все впереди.– Все наше с братом детство – это одна сплошная тренировка. Отец нас очень сильно задействовал в различных видах спорта, максимально загружал. Поэтому практически не было времени поиграть во дворе с другими ребятами.– Конечно. Считаю, надо максимально занимать свободное время детей какими-либо занятиями. В том числе и спортом. Чтобы не шатались по дворам.