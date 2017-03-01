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"Уфа" обыграла "Анжи" и вышла в полуфинал Кубка России
В четвертьфинальном матче Кубка России "Уфа" обыграла с минимальным счетом "Анжи".
Кубок России
1/4 финала
"Уфа" - "Анжи" 1:0
Гол: Засеев, 68
"Уфа": Шелия, Сухов, Живоглядов, Аликин, Карп, Пуцко, Пауревич, Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 76), Засеев (Кротов, 90+1), Игбун (Безденежных, 90+1)
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Жиров, Тетрашвили, Эззатоллахи (Прудников, 75), Хубулов (Долгов, 75), Кацаев, Яковлев, Асильдаров (Гулиев, 62)
Предупреждения: Яковлев, 37, Засеев, 57, Игбун, 59, Гулиев, 80, Стоцкий, 86, Пауревич, 89
Кубок России
1/4 финала
"Уфа" - "Анжи" 1:0
Гол: Засеев, 68
"Уфа": Шелия, Сухов, Живоглядов, Аликин, Карп, Пуцко, Пауревич, Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 76), Засеев (Кротов, 90+1), Игбун (Безденежных, 90+1)
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Жиров, Тетрашвили, Эззатоллахи (Прудников, 75), Хубулов (Долгов, 75), Кацаев, Яковлев, Асильдаров (Гулиев, 62)
Предупреждения: Яковлев, 37, Засеев, 57, Игбун, 59, Гулиев, 80, Стоцкий, 86, Пауревич, 89
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