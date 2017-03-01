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"Уфа" обыграла "Анжи" и вышла в полуфинал Кубка России

В четвертьфинальном матче Кубка России "Уфа" обыграла с минимальным счетом "Анжи".

Кубок России

1/4 финала

"Уфа" - "Анжи" 1:0

Гол: Засеев, 68

"Уфа": Шелия, Сухов, Живоглядов, Аликин, Карп, Пуцко, Пауревич, Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 76), Засеев (Кротов, 90+1), Игбун (Безденежных, 90+1)

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Брызгалов, Фибель, Жиров, Тетрашвили, Эззатоллахи (Прудников, 75), Хубулов (Долгов, 75), Кацаев, Яковлев, Асильдаров (Гулиев, 62)

Предупреждения: Яковлев, 37, Засеев, 57, Игбун, 59, Гулиев, 80, Стоцкий, 86, Пауревич, 89
Теги: Уфа Анжи
Сегодня, 19:15
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2
(1)
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:12) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Ростов»
Уфа под руководством Семака играла тупо и очень "по-костоломски".
Я думаю,что образцом для Семака является Динамо Москва,времен Адамаса Голодца.
такое вот у меня мнение.
Карочи,забудьте прежнюю Уфу, Семак возродил нам команду костоломов!
Причем очень тупую.

Анжи показался чуть интереснее, но чувствуется,что игроки абсолютно не понимают что им делать и куда бежать.
Их тренеру есть над чем подумать.
С такой "игрой" Анжа потерпит 2-3 поражения на старте второй половины и начнет камнем падать в Пердив.
Как болельщику Ростова мне было интересно посмотреть за Саидом Эзатолла.
Ну что сказать,он аццки ,просто до пистетса влюблен в себя,и в натуре думает что он великий игрок, а в реале тяжеловесный и туповатый. За что и был отправлен в аренду.
Но может он как то разбегается...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
"Уфа" впервые в своей истории пробивается в полуфинал Кубка России. Дебют Сергея Семака, в качестве главного тренера явно удался. Удача сегодня была не на стороне анжуйцев Григоряна.
Регистрация: 21.11.2016
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