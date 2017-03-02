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Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала"
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Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала"
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец, в 2006 году выигравший Кубок России вместе с "Локомотивом", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 1/4 финала национального Кубка.
- Об игре "Краснодар" - "Урал":
По качеству матч оставил печальное впечатление. Большое количество ошибок в обороне у обеих команд. Инициативу отдавать никогда нельзя, потому что по ходу встречи её очень трудно вернуть. Шалимов после матча сказал, что команда при счёте 3:0 расслабилась, наверное, это и был главный фактор того, что в итоге случилось. У "Краснодара" и при 3:3 были моменты, но использовать их не удалось. Закономерной была бы победа "Краснодара", но в футболе есть правило, по которому не забиваешь ты - забьют тебе.
Всё это касается не только "Краснодара", ведь недавно "Зенит" в игре Лиги Европы вёл 3:0, а в итоге упустил приемлемый для себя результат в концовке. Причины, как мне кажется, лежат в управлении командами и переключении на другую структуру игры.
- О других встречах:
В игре "Сибирь" - "Рубин" я ожидал большего преимущества казанцев, но, учитывая качества поля, футболисты больше боролись с тем, чтобы минимизировать количество брака, атаковать в таких условиях было тяжело. Но матч был хорошим, была напряжённая борьба и, в итоге, сказался класс "Рубина". Приятно удивил Жемалетдинов, в игре которого появилось больше уверенности, его потенциал стал раскрываться.
Матч "Уфа" - "Анжи" также стал противостоянием тренеров, которые зимой пришли в команды. Несмотря на это, коллективы выглядели достаточно убедительно, физически оба смотрелись хорошо. "Уфа" победила закономерно, и в игре команды уже чувствовались замысли и идеи Сергея Семака. Здесь была как раз та история, когда клуб повёл в счёте и, в отличие от "Зенита" и "Краснодара", сумел перестроиться, при этом продолжив играть активно. Мне кажется, что Семак творчески подошёл к самостоятельной работе, его идеи уже видны. Думаю, при нём мы увидим достаточно интересную "Уфу". Другой вопрос, хватит ли возможностей.
В игре "Локомотив" - "Тосно" я не ожидал увидеть чего-то яркого. Всё, что было в этой встрече - это же было вчера, и будет завтра.
- О полуфинальных матчах "Локомотив" - "Уфа" и "Урал" - "Рубин":
В московской встрече игрокам "Уфы" может не хватить индивидуального мастерства. Структурно "Локомотив" смотрится более рационально, но, я думаю, у гостей есть потенциал для выхода в финал. Предполагаю, что будет интересный матч.
"Урал" по ходу предсезонной подготовки несколько раз недонастраивался на соперников, но, в то же время, меня не до конца убедил "Рубин". Чувствуется, что команда по-прежнему ищет свою игру, тренеру пока не удалось найти связи игроков в средней линии и в атаке.
Финал? Наверное, "Локомотив" - "Рубин". Хотя, у "Урала" шансы сыграть в решающем матче есть.
- Об игре "Краснодар" - "Урал":
По качеству матч оставил печальное впечатление. Большое количество ошибок в обороне у обеих команд. Инициативу отдавать никогда нельзя, потому что по ходу встречи её очень трудно вернуть. Шалимов после матча сказал, что команда при счёте 3:0 расслабилась, наверное, это и был главный фактор того, что в итоге случилось. У "Краснодара" и при 3:3 были моменты, но использовать их не удалось. Закономерной была бы победа "Краснодара", но в футболе есть правило, по которому не забиваешь ты - забьют тебе.
Всё это касается не только "Краснодара", ведь недавно "Зенит" в игре Лиги Европы вёл 3:0, а в итоге упустил приемлемый для себя результат в концовке. Причины, как мне кажется, лежат в управлении командами и переключении на другую структуру игры.
- О других встречах:
В игре "Сибирь" - "Рубин" я ожидал большего преимущества казанцев, но, учитывая качества поля, футболисты больше боролись с тем, чтобы минимизировать количество брака, атаковать в таких условиях было тяжело. Но матч был хорошим, была напряжённая борьба и, в итоге, сказался класс "Рубина". Приятно удивил Жемалетдинов, в игре которого появилось больше уверенности, его потенциал стал раскрываться.
Матч "Уфа" - "Анжи" также стал противостоянием тренеров, которые зимой пришли в команды. Несмотря на это, коллективы выглядели достаточно убедительно, физически оба смотрелись хорошо. "Уфа" победила закономерно, и в игре команды уже чувствовались замысли и идеи Сергея Семака. Здесь была как раз та история, когда клуб повёл в счёте и, в отличие от "Зенита" и "Краснодара", сумел перестроиться, при этом продолжив играть активно. Мне кажется, что Семак творчески подошёл к самостоятельной работе, его идеи уже видны. Думаю, при нём мы увидим достаточно интересную "Уфу". Другой вопрос, хватит ли возможностей.
В игре "Локомотив" - "Тосно" я не ожидал увидеть чего-то яркого. Всё, что было в этой встрече - это же было вчера, и будет завтра.
- О полуфинальных матчах "Локомотив" - "Уфа" и "Урал" - "Рубин":
В московской встрече игрокам "Уфы" может не хватить индивидуального мастерства. Структурно "Локомотив" смотрится более рационально, но, я думаю, у гостей есть потенциал для выхода в финал. Предполагаю, что будет интересный матч.
"Урал" по ходу предсезонной подготовки несколько раз недонастраивался на соперников, но, в то же время, меня не до конца убедил "Рубин". Чувствуется, что команда по-прежнему ищет свою игру, тренеру пока не удалось найти связи игроков в средней линии и в атаке.
Финал? Наверное, "Локомотив" - "Рубин". Хотя, у "Урала" шансы сыграть в решающем матче есть.
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