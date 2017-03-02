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Алексей Ребко: выплатили деньги за октябрь. Когда остальное - не знаем

Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал, что клуб начал погашать долги по зарплате перед футболистами.

"Буквально 10 минут назад пришло СМС о зарплате – это деньги за октябрь, оставшиеся 80 процентов за тот месяц. Когда будут остальные платежи? Сказать не могу, ждем", – цитирует Ребко "СЭ".
Теги: Ребко Луч-Энергия
Сегодня, 13:11
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