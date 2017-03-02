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Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала" (12)
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала" (12)
Вчера 23:09
"Интер" летом попробует подписать Иско
"Интер" летом попробует подписать Иско
Алексей Ребко: выплатили деньги за октябрь. Когда остальное - не знаем
Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал, что клуб начал погашать долги по зарплате перед футболистами.
"Буквально 10 минут назад пришло СМС о зарплате – это деньги за октябрь, оставшиеся 80 процентов за тот месяц. Когда будут остальные платежи? Сказать не могу, ждем", – цитирует Ребко "СЭ".
"Буквально 10 минут назад пришло СМС о зарплате – это деньги за октябрь, оставшиеся 80 процентов за тот месяц. Когда будут остальные платежи? Сказать не могу, ждем", – цитирует Ребко "СЭ".
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