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Антонио Конте признан лучшим тренером Лондона, Нголо Канте - лучшим игроком

Главный тренер "Челси" Антонио Конте лучшим тренером Лондона в прошедшем году, передает официальный сайт "синих".

Награда лучшему тренеру, который работает в лондонском клубе, была вручена на церемонии London Football Awards.

Также премию лучшему футболисту среди всех лондонских клубов получил опорный полузащитник "Челси" Нголо Канте.
Теги: Конте Канте Челси
Сегодня, 10:59
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