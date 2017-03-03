Антонио Конте признан лучшим тренером Лондона, Нголо Канте - лучшим игроком

Главный тренер "Челси" Антонио Конте лучшим тренером Лондона в прошедшем году, передает официальный сайт "синих".



Награда лучшему тренеру, который работает в лондонском клубе, была вручена на церемонии London Football Awards.



Также премию лучшему футболисту среди всех лондонских клубов получил опорный полузащитник "Челси" Нголо Канте.