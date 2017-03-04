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Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин высказал мнение о возможном переходе игроков из постсоветских стран в европейские чемпионаты.
– Кокорин по-прежнему хочет уехать в Европу?
– Я не верю, что есть какие-то футболисты, которые не хотят уехать в Европу. Не верю. Это совсем другой уровень, именно в Европе настоящий футбол. В Китай сейчас уезжают тупо зарабатывать, а вот прогрессировать, проверить свой уровень нужно на Западе.
– Почему же не уезжают?
– Это уже другой вопрос. И вообще – смогут ли они в Европе заиграть, пробиться в основной состав?
– То есть у вас не складывается впечатления, что Кокорин уже никуда не хочет уезжать?
– Здесь не все зависит от его желания. А то мы сейчас так говорим о Кокорине, как будто у него на руках 22 предложения из Европы. Многое упирается ведь еще и в позицию "Зенита". Клуб готов с ним расстаться за определенные деньги. Стоит ли футболист Кокорин таких денег в Европе? Опять же вопрос. Можно провести параллели с Ярмоленко. Андрей – хороший футболист, лидер сборной Украины, но, возможны, клубы не готовы его покупать из-за трансферной стоимости, которую запросило киевское "Динамо". Есть еще одна проблема.
– Какая?
– Думаю, в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства заиграть в их чемпионатах, пробиться в основной состав. Ведь кто смог на протяжении долгого времени выступать на Западе? Навскидку на ум приходят Шевченко и Канчельскис. Кто еще? Может быть, еще Каладзе. Глеб проявил себя в Германии, хорошо играл в "Арсенале", зацепился немного за "Барселону". А большая часть футболистов приезжала, играла, сверкнула, а потом – бах, до свидания! – цитирует Воронина "СЭ".
– Кокорин по-прежнему хочет уехать в Европу?
– Я не верю, что есть какие-то футболисты, которые не хотят уехать в Европу. Не верю. Это совсем другой уровень, именно в Европе настоящий футбол. В Китай сейчас уезжают тупо зарабатывать, а вот прогрессировать, проверить свой уровень нужно на Западе.
– Почему же не уезжают?
– Это уже другой вопрос. И вообще – смогут ли они в Европе заиграть, пробиться в основной состав?
– То есть у вас не складывается впечатления, что Кокорин уже никуда не хочет уезжать?
– Здесь не все зависит от его желания. А то мы сейчас так говорим о Кокорине, как будто у него на руках 22 предложения из Европы. Многое упирается ведь еще и в позицию "Зенита". Клуб готов с ним расстаться за определенные деньги. Стоит ли футболист Кокорин таких денег в Европе? Опять же вопрос. Можно провести параллели с Ярмоленко. Андрей – хороший футболист, лидер сборной Украины, но, возможны, клубы не готовы его покупать из-за трансферной стоимости, которую запросило киевское "Динамо". Есть еще одна проблема.
– Какая?
– Думаю, в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства заиграть в их чемпионатах, пробиться в основной состав. Ведь кто смог на протяжении долгого времени выступать на Западе? Навскидку на ум приходят Шевченко и Канчельскис. Кто еще? Может быть, еще Каладзе. Глеб проявил себя в Германии, хорошо играл в "Арсенале", зацепился немного за "Барселону". А большая часть футболистов приезжала, играла, сверкнула, а потом – бах, до свидания! – цитирует Воронина "СЭ".
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