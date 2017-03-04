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Андрей Будогосский считает ненужной систему видеопомощи арбитрам
Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против введения системы видеопомощи арбитрам на матчах РФПЛ.
"Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая всё больше и больше насаждается разными техническими "прибамбасами". На мой взгляд, это не идёт на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть-семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения - поддерживать судью, или нет.
Я был в комфортной обстановке, мог попросить увеличить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается.
Самое важное, что надо сделать для помощи футболу, это установить систему определения взятия ворот. Эта техника позволяет определить, был ли мяч в воротах, или нет. Но это дорогая система. Если она будет установлена на Кубке конфедераций, то останется и в чемпионате России", - цитирует Будогосского ТАСС
"Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая всё больше и больше насаждается разными техническими "прибамбасами". На мой взгляд, это не идёт на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть-семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения - поддерживать судью, или нет.
Я был в комфортной обстановке, мог попросить увеличить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается.
Самое важное, что надо сделать для помощи футболу, это установить систему определения взятия ворот. Эта техника позволяет определить, был ли мяч в воротах, или нет. Но это дорогая система. Если она будет установлена на Кубке конфедераций, то останется и в чемпионате России", - цитирует Будогосского ТАСС
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