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Андрей Будогосский считает ненужной систему видеопомощи арбитрам

Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против введения системы видеопомощи арбитрам на матчах РФПЛ.

"Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая всё больше и больше насаждается разными техническими "прибамбасами". На мой взгляд, это не идёт на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть-семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения - поддерживать судью, или нет.

Я был в комфортной обстановке, мог попросить увеличить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается.

Самое важное, что надо сделать для помощи футболу, это установить систему определения взятия ворот. Эта техника позволяет определить, был ли мяч в воротах, или нет. Но это дорогая система. Если она будет установлена на Кубке конфедераций, то останется и в чемпионате России", - цитирует Будогосского ТАСС
Теги: Будогосский
Сегодня, 11:56
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(2)
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Будогосский
Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается.

А доля от заноса уменьшается - делить-то на пятерых приходится...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:05) #
  • +7
  •  (9)
online

вот они коррупционеры повылазили, задергались, всё равно к этому придем
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: fits (Сегодня, 13:01) #
  • +6
  •  (6)

За такие высказывания надо увольнять...
Что, не успел деньги заработать?
Наши чиновники и вправду с Луны свалились...
Регистрация: 6.10.2016
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:00) #
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: nami-sv
Почему все заинтересованные боятся честного футбола?


ОТВЕТ:
Цитата: ajax101
Для российских судей такая система хуже, чем серпом по яйцам.



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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Для российских судей такая система хуже, чем серпом по яйцам.
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:54) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему все заинтересованные боятся честного футбола?
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:30) #
  • +3
  •  (7)
online

Опасается остаться без бабла....
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Противовес (Сегодня, 12:25) #
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  •  (9)

Я валяюсь... и это говорит глава судейского корпуса, задача которого обеспечить чистоту арбитража ??? Видеоповторы исключат предвзятое судейство в пользу адм. ресурсных клубов столичных (московских и питерского) и Чечни, а этот господин хочет чтобы все было по-старому и ОН с судейско-инспекторской комиссией был последней инстанцией... Которая НИКОГДА не пойдет против РЕШАЛ гинеровских, федуновских и зенитовских !!! А-У, господин МУТКО - подайте голос, когда уже в нашем футболе будет ЧЕСТНЫЙ футбол, за который Вы так часто ратуете ? Интересно, да - Европа считает, что это шаг вперед, исключающий кабинетное распределение мест на пьедестале, а наш РФС умнее и честнее всех ??? Позорники
Регистрация: 25.02.2017
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