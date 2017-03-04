Маурисио Почеттино заявил, что не планирует покидать "Тоттенхэм" ради "Барселоны"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Барселону".



"Я очень хорошо знаю всё, что происходит в таких случаях. Не планирую покидать "Тоттенхэм", ведь я работаю в одном из лучших клубов Европы. Список претендентов состоит, кажется, из ста имён. То, что и я там упомянут, я не воспринимаю как лесть", — цитирует Почеттино Sport.es.