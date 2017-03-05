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Константин Генич: для Вагнера и Думбия эта схема ЦСКА была бы идеальной
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич дал свою оценку матчу премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:0).
"С точки зрения атаки "Зениту" этот матч не удался. В чем причина? В оборонительных действиях соперника. ЦСКА перестроился на игру в три центральных защитника и, как подразумевалось, двумя активными флангами. Но Щенников ходил в атаку редко. Фернандес – чаще, но выхлопа от этого было немного. ЦСКА показал себя командой, которая идет по уфимскому следу Гончаренко, но с высококлассными исполнителями.
Я разговаривал с очень авторитетным тренером, который сказал: схема с тремя центральными защитниками и двумя игроками, которые действуют на флангах, очень хороша, когда у тебя есть качественные нападающие. То есть для Вагнера и Думбия это была бы идеальная расстановка. Но когда у тебя впереди Оланаре и Ионов или Чалов с Витиньо, это другая история. Здесь класс все-таки ниже, а рассчитывать только на стандарты или ошибку соперника, согласитесь, довольно тяжело.
ЦСКА дважды нашел эту ошибку, но не забил, а во втором тайме вообще ничего не создал у ворот Лодыгина. Это сугубо структурная игра на ноль в обороне. Так Гончаренко играл с «Уфой», так Гончаренко будет действовать и в ЦСКА, рассчитывая на то, что игроки атаки, чей класс в новой команде выше, что-нибудь придумают.
Но я убежден: из 12 оставшихся матчей ЦСКА 10 проведет на ноль. Для Игоря Акинфеева просто счастье: если мяч и будет долетать до его ворот, то сдутым. Забить этому ЦСКА будет невероятно сложно", - цитирует Генича "Матч ТВ".
"С точки зрения атаки "Зениту" этот матч не удался. В чем причина? В оборонительных действиях соперника. ЦСКА перестроился на игру в три центральных защитника и, как подразумевалось, двумя активными флангами. Но Щенников ходил в атаку редко. Фернандес – чаще, но выхлопа от этого было немного. ЦСКА показал себя командой, которая идет по уфимскому следу Гончаренко, но с высококлассными исполнителями.
Я разговаривал с очень авторитетным тренером, который сказал: схема с тремя центральными защитниками и двумя игроками, которые действуют на флангах, очень хороша, когда у тебя есть качественные нападающие. То есть для Вагнера и Думбия это была бы идеальная расстановка. Но когда у тебя впереди Оланаре и Ионов или Чалов с Витиньо, это другая история. Здесь класс все-таки ниже, а рассчитывать только на стандарты или ошибку соперника, согласитесь, довольно тяжело.
ЦСКА дважды нашел эту ошибку, но не забил, а во втором тайме вообще ничего не создал у ворот Лодыгина. Это сугубо структурная игра на ноль в обороне. Так Гончаренко играл с «Уфой», так Гончаренко будет действовать и в ЦСКА, рассчитывая на то, что игроки атаки, чей класс в новой команде выше, что-нибудь придумают.
Но я убежден: из 12 оставшихся матчей ЦСКА 10 проведет на ноль. Для Игоря Акинфеева просто счастье: если мяч и будет долетать до его ворот, то сдутым. Забить этому ЦСКА будет невероятно сложно", - цитирует Генича "Матч ТВ".
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