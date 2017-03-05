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Сергей Веденеев: Кокорин играет, потому что у него российский паспорт

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев высказал мнение об игре форварда питерцев Александра Кокорина в матче против ЦСКА (0:0).

"Кокорин играет, потому что он игрок с российским паспортом – это первое. Против команд, которые пониже уровнем, чем "Зенит", Кокорин что-то создает. Все-таки он быстрый игрок, головой неплохо играет. Против сильных соперников того мастерства, которое у Кокорина есть, не хватает.

Если бы Шатов был в нормальном состоянии или был бы еще российский игрок, может, и можно было бы заменить Кокорина. А так ему никак не найти замену. Я считаю, что Кокорин – чистый нападающий, он может играть на месте Дзюбы, если у Артема не идет игра", - цитирует специалиста "Р-Спорт".
Теги: Веденеев Зенит Кокорин
Сегодня, 01:59
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