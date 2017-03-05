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19:15
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
Натан Бартфельд: судья верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром" (20)
18:38
Невероятная драма в Краснодаре (17)
Невероятная драма в Краснодаре (17)
15:55
Сказочный дебют (2)
Сказочный дебют (2)
Вандерсон: знали, что игра против "Спартака" будет тяжелой
Нападающий "быков" Вандерсон прокомментировал игру против "Спартака", в которой его команда вырвала ничью.
– Довольны ли результатом?
– Знали, что игра будет тяжелая. Это знаменитый соперник для нас. Было еще тяжелее, когда Федор Смолов покинул поле. В любом случае, у нас были качества, которые помогли нам сделать этот хороший результат. Тренер с самого начала нам говорил, чтобы мы были сконцентрированы. К сожалению, у нас это не получилось, но потом мы вернулись в игру и забили еще один гол.
– Каждый матч вы проводите на поле почти одинаковое количество времени. С чем это связано?
–Я думаю, что это решение тренера, которое я уважаю. Выкладываюсь на поле на все 100% и буду дальше это делать.
– Насколько довольны своей игрой?
– Да, сегодня был очень тяжелый матч. Возможно, где-то сыграл лучше, где-то хуже, но в целом – неплохо.
Источник: www.rusfootball.info
– Довольны ли результатом?
– Знали, что игра будет тяжелая. Это знаменитый соперник для нас. Было еще тяжелее, когда Федор Смолов покинул поле. В любом случае, у нас были качества, которые помогли нам сделать этот хороший результат. Тренер с самого начала нам говорил, чтобы мы были сконцентрированы. К сожалению, у нас это не получилось, но потом мы вернулись в игру и забили еще один гол.
– Каждый матч вы проводите на поле почти одинаковое количество времени. С чем это связано?
–Я думаю, что это решение тренера, которое я уважаю. Выкладываюсь на поле на все 100% и буду дальше это делать.
– Насколько довольны своей игрой?
– Да, сегодня был очень тяжелый матч. Возможно, где-то сыграл лучше, где-то хуже, но в целом – неплохо.
Источник: www.rusfootball.info
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