Вандерсон: знали, что игра против "Спартака" будет тяжелой

Нападающий "быков" Вандерсон прокомментировал игру против "Спартака", в которой его команда вырвала ничью.



– Довольны ли результатом?

– Знали, что игра будет тяжелая. Это знаменитый соперник для нас. Было еще тяжелее, когда Федор Смолов покинул поле. В любом случае, у нас были качества, которые помогли нам сделать этот хороший результат. Тренер с самого начала нам говорил, чтобы мы были сконцентрированы. К сожалению, у нас это не получилось, но потом мы вернулись в игру и забили еще один гол.



– Каждый матч вы проводите на поле почти одинаковое количество времени. С чем это связано?

–Я думаю, что это решение тренера, которое я уважаю. Выкладываюсь на поле на все 100% и буду дальше это делать.



– Насколько довольны своей игрой?

– Да, сегодня был очень тяжелый матч. Возможно, где-то сыграл лучше, где-то хуже, но в целом – неплохо.



Источник: www.rusfootball.info