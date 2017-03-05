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Андрей Червиченко: Глушаков не должен был играть во втором тайме

Андрей Червиченко: Глушаков не должен был играть во втором таймеБывший владелец "Спартака" прокомментировал матч московской команды против ФК "Краснодар".

– Андрей Владимирович, понравилась ли вам игра?
– Хороший и боевой матч. Такие игры нравятся, и если бы все игры в чемпионате были бы у нас такие, то зритель бы заполнял все трибуны и визжал от восторга. Конечно, как у нас повелось уже в последнее время не без того, чтобы у нас подпортили игру судьи.

– Как же именно судейство повлияло на игру?
– На мой взгляд, Глушаков уже не должен был играть во втором тайме. На 31-ой минуте он не играл в мяч, а играл в ногу. Это нарушение минимум тянуло на желтую карточку, а то и на красную. Если бы это сделал Газинский, его бы сразу Безбородов отправил восвояси; он и за меньшее нарушение было отправил Кудряшова. Он четко знал, что он делает, и игру портил. На минуте 60-ой он понял, что поплыл и начал исправлять ситуацию в другую сторону.

На 71-ой минуте пенальти все-таки был. Я не понимаю возмущения "спартаковцев" по этому поводу. Они, видимо, не хотят совсем, чтобы в их ворота били пенальти. А для этого надо иметь более квалифицированную оборону.

– Какая команда была ближе к победе?
– Ничья – это более справедливый результат. Было везение у обеих команд.

– После межсезонья, которое провел Каррера, уже нет смысла говорить о каком-либо "багаже Аленичева"?
– Никакого "багажа Аленичева" нет, о чем вообще говорить? Каррера, на мой взгляд, это лучшее, что было на тренерском мостике "Спартака" на десять лет. Команда играет в ту игру, которую он ей прививает. Какие-то элементы итальянского футбола тут присутствуют, а какие-то нет. "Спартак" не отходит в оборону, после того, как забила, а продолжает атаковать. Это не совсем "по-итальянски".

Меня спрашивали, не будет ли "Спартак" опять таким же вялым после зимы, каким он был всегда раньше. Но сейчас мы увидели, что все 90 минут команда бежала, хорошо работала на каждом участке и была заряжена на победу. Команда с Каррерой становится лучше и лучше с каждым матчем.

– Пока нет никаких факторов, какие могут помешать команде стать наконец-таки чемпионом?
– "Спартак" лучше всех сейчас подготовлен, и состав у команды лучше всех. Команда пока не показывает чемпионской игры, которая была у команды 15-20 лет назад, но все равно из всех клубов его игра сегодня самая лучшая. "Зенит" выглядит просто, несмотря на свои затраты, и абсолютно не впечатляет, а "армейцы" больше борются со своими проблемами. Если "Спартак" сам себе не испортит ничего, то он будет в этом сезоне чемпионом.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Червиченко Спартак Краснодар
Сегодня, 21:14
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15
(3)
№15 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
У жирного борова весеннее обострение. Что не вью, все против Спартака.Редкостная мразь.

А чего тебе не нравится? По большому счёту он прав почти во всём, по крайней мере в этом интервью....
Регистрация: 16.04.2016
№14 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Какой то он весь раздираемый противоречиями, с одной стороны говорит, что Глобуса надо удалять, с другой, ничья справедливый результат. Потом говорит, что спартак отстой без чемпионской игры, и тут же, может стать первым??
Думаю, ему, преданному спартаковцу, стыдно говорить правду о команде, вот и юлит.

Цитата: Миша Люберцы
Мельгареху сегодня покалечили ударом в лицо,

Он спецом подставился, ему ЖК светила, Безбородов пожалел, увидев кровь.

может это вчера Гарсия подставился и сыграл спектакль))))))))))
писатели блин)) Спартак прижал Краснодар в конце и если бы ни мельгарехо может быть и дожали бы...
Регистрация: 18.07.2011
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У жирного борова весеннее обострение. Что не вью, все против Спартака.Редкостная мразь.
Регистрация: 2.08.2010
№12 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:00) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: челсик
Как ему собрали чемодан из Спартака-не одного хорошего ответа в пользу Спартака -свинья а не человек

Еще раз повторю - гнилая скотина.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№11 Написал: челсик Россия (Сегодня, 21:56) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Как ему собрали чемодан из Спартака-не одного хорошего ответа в пользу Спартака -свинья а не человек
Регистрация: 16.06.2015
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой то он весь раздираемый противоречиями, с одной стороны говорит, что Глобуса надо удалять, с другой, ничья справедливый результат. Потом говорит, что спартак отстой без чемпионской игры, и тут же, может стать первым??
Думаю, ему, преданному спартаковцу, стыдно говорить правду о команде, вот и юлит.

Цитата: Миша Люберцы
Мельгареху сегодня покалечили ударом в лицо,

Он спецом подставился, ему ЖК светила, Безбородов пожалел, увидев кровь.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Что - то Карпин притих


а что ему сказать?
для него весь футбол - эмоции. Есть или нет. Скажет - есть!

если серьезно - ну что он скажет? сказать мол, вот пришел мужик, настоящий тренер, поставил игру, сделал команду, а у меня не получалось - духу не хватит
Регистрация: 24.11.2008
№8 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:41) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я так и знал, что без него здесь - не бывает? ....""На 71 минуте, пенальти всё - таки был. Я не понимаю возмущения "спартаковцев" по этому поводу""... Как он мог быть, если Комбаров, даже не коснулся игрока Краснодара ? Всё так и останется в шито - крыто и никто ничего не покажет ! 12 камер транслируют матч и оба спорных момента в пользу Спартака, попросту - украли ! Стоило Промесу, задеть Бурлака и весь матч превратили в пафос с нытьём и компроматом со всех точек и ракурсов ! И последующую неделю с утра до вечера обсуждали этот срач. Мельгареху сегодня покалечили ударом в лицо, практически во вратарской и как будто так и надо : ни пенальти ни карточки...
Регистрация: 10.01.2014
№7 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 21:40) #
  • +2
  •  (8)
online

Почему-то почти все дружно забывают про удар локтем в лицо Мельгарехо. Если и это не грубое нарушение, то и не знаю... А ведь дело в штрафной было, тут судьи должны особо бдить.
Регистрация: 12.09.2014
№6 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (14)

Не могу понять,что не так с этим жирным идотом? То что он идиот, это понятно но,что с ним не так?
Регистрация: 7.02.2017
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Что - то Карпин притих...
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
глушакофф не долженбывть в
первойм таме
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: baden69 (Сегодня, 21:26) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Согласен. Первое: Глушак должен был получать желтую за игру в кость Газинскому и после второй, уходить с поля. Второе: пенальти был, как минимум один. И третье: на сегодняшний день, игра Спартака смотрится намного интереснее всех остальных.
Регистрация: 31.08.2010
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
.... Но сейчас мы увидели, что все 90 минут команда бежала...
В первом тайме 20 минут реально летели, потом сдохли....то-же во втором тайме, это тактика Карреры....вначале пока есть силы переломить соперника скоростью и жестким футболом, потом отбиваться....это же все "прочитали"...
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:21) #
  • +5
  •  (11)

АндрУша нарисовался!
Ну, куда же без него-то?
"Какая свадьба без баяна ?" (с) laughing
Регистрация: 6.08.2008
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