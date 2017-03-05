Андрей Червиченко: Глушаков не должен был играть во втором тайме

Бывший владелец "Спартака" прокомментировал матч московской команды против ФК "Краснодар".– Хороший и боевой матч. Такие игры нравятся, и если бы все игры в чемпионате были бы у нас такие, то зритель бы заполнял все трибуны и визжал от восторга. Конечно, как у нас повелось уже в последнее время не без того, чтобы у нас подпортили игру судьи.– На мой взгляд, Глушаков уже не должен был играть во втором тайме. На 31-ой минуте он не играл в мяч, а играл в ногу. Это нарушение минимум тянуло на желтую карточку, а то и на красную. Если бы это сделал Газинский, его бы сразу Безбородов отправил восвояси; он и за меньшее нарушение было отправил Кудряшова. Он четко знал, что он делает, и игру портил. На минуте 60-ой он понял, что поплыл и начал исправлять ситуацию в другую сторону.На 71-ой минуте пенальти все-таки был. Я не понимаю возмущения "спартаковцев" по этому поводу. Они, видимо, не хотят совсем, чтобы в их ворота били пенальти. А для этого надо иметь более квалифицированную оборону.– Ничья – это более справедливый результат. Было везение у обеих команд.– Никакого "багажа Аленичева" нет, о чем вообще говорить? Каррера, на мой взгляд, это лучшее, что было на тренерском мостике "Спартака" на десять лет. Команда играет в ту игру, которую он ей прививает. Какие-то элементы итальянского футбола тут присутствуют, а какие-то нет. "Спартак" не отходит в оборону, после того, как забила, а продолжает атаковать. Это не совсем "по-итальянски".Меня спрашивали, не будет ли "Спартак" опять таким же вялым после зимы, каким он был всегда раньше. Но сейчас мы увидели, что все 90 минут команда бежала, хорошо работала на каждом участке и была заряжена на победу. Команда с Каррерой становится лучше и лучше с каждым матчем.– "Спартак" лучше всех сейчас подготовлен, и состав у команды лучше всех. Команда пока не показывает чемпионской игры, которая была у команды 15-20 лет назад, но все равно из всех клубов его игра сегодня самая лучшая. "Зенит" выглядит просто, несмотря на свои затраты, и абсолютно не впечатляет, а "армейцы" больше борются со своими проблемами. Если "Спартак" сам себе не испортит ничего, то он будет в этом сезоне чемпионом.www.rusfootball.info