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Рамзан Кадыров: "Терек" играл с полной отдачей, но команде явно не везло

Почётный президент "Терека" Рамзан Кадыров высказался о матче с "Уфой" (0:1) в рамках 18-го тура РФПЛ.

"Матч проходил при явном преимуществе хозяев поля, атаки и удары по воротам следовали одна за другой, но результата не достигли. На 79-й минуте встречи Сильвестр Игбун вывел "Уфу" вперёд.

Со счётом 0:1 и завершился матч. Тем не менее, футболисты "Терека" приложили много сил, с полной отдачей играли, но в любой игре бывают ситуации, когда явно не везёт.

Уверены, что наша любимая команда ещё много и много раз обрадует болельщиков красивыми победами", - написал Кадыров "ВКонтакте".
Теги: Кадыров Терек
Сегодня, 01:52
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