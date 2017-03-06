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Андрей Ярмоленко: Хачериди нужен киевскому "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поддержал своего партнера по команде защитника Евгения Хачериди, который был переведен в дубль.

"Женя взрослый парень. Думаю, они с Ребровым сами разберутся. Все знают, какой он защитник. Евгений, безусловно, нужен команде. Надеюсь, он будет радовать нас своей игрой", - цитирует Ярмоленко "Газета.ru" со ссылкой на "Динамомания".
Теги: Ярмоленко Хачериди Динамо Киев
Сегодня, 10:36
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