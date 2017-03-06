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Виктор Классон: если мы прошли "Фенербахче", почему бы нам не пройти и "Сельту"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон дал интервью пресс-службе "быков".

- Виктор, расскажи о городе, где ты родился, о своей семье.

- Я родился в Вернамо – это небольшой городок в южной части Швеции. Мои родители – учителя. Мама – преподаватель начальных классов, с 1-го по 3-й, а отец преподает физкультуру. Они до сих пор живут в Вернамо и продолжают работать.

- Сколько тебе было лет, когда ты начал заниматься футболом, и кто тебя отвел в футбольную школу?

- Мне тогда было лет шесть или семь, сейчас уже точно не помню. Мои старящий брат и старшая сестра тоже занимались футболом. Они меня и привели в футбольную школу, как только я достиг того возраста, с которого детей туда принимают.

- Почему все-таки футбол, а не хоккей или, к примеру, очень популярные в Швеции лыжные гонки?

- Наверное, сказалось влияние сестры и брата. Они очень любили футбол и меня им заразили, за что я им очень благодарен. Лыжи? Ими у нас увлекаются в основном те, кто живет на севере страны. А хоккей – да, это очень популярный вид спорта в Швеции. Но я выбрал футбол, и ничуть не сожалею (улыбается).

- На какой позиции ты начинал играть в детстве, и как она трансформировалась с течением времени?

- Начинал я как центральный полузащитник, но затем, выполняя различные установки тренеров, на каких только позиция не играл. И слева в полузащите, и слева в нападении, и "под нападающими", и в центре нападения, и "box to box", и в опорной зоне. Были матчи, где я выходил даже крайним защитником! Всегда готов сыграть там, где это необходимо для команды.

- Ты 8 лет отыграл в Швеции, прежде чем перейти в "Краснодар". Неужели за это время тебе не поступали предложения из других стран? Если да, то откуда. И почему ты их не принял?

- Интерес из других стран был, но я бы назвал его поверхностным, потому что каких-то конкретных предложений я не получал. Другое дело "Краснодар", представители которого сразу продемонстрировали заинтересованность во мне, сделали вполне конкретное предложение. Я почувствовал, что в этом клубе меня действительно хотят видеть, и это повлияло на мое решение перейти сюда.

- Сейчас вы очень тесно общаетесь с Гранквистом, что вполне понятно. А насколько хорошо ты знал Андреаса до перехода в "Краснодар" и советовался ли с ним по этому поводу?

- Конечно, до переезда в Краснодар я знал Андреаса, мы вместе играли за национальную сборную, но не могу сказать, что мы общались с ним очень тесно – привет-привет, пока-пока. Но, когда я получил предложение из "Краснодара", сразу же набрал его. И позже мы несколько раз разговаривали по телефону. Я расспрашивал его обо всем – что за страна Россия, что за город Краснодар, какая здесь погода, насколько хорош чемпионат. Ну и, безусловно, все что мог, разузнал у Андреаса о моем будущем клубе (улыбается). Информация, которую он дал, оказалось очень важной, и все сомнения у меня отпали. Ну а потом, когда я уже оказался здесь, в команде, мы познакомились поближе и стали друзьями. Гранквист – не только хороший футболист, но и отличный парень, мне очень приятно как играть вместе на поле, так и просто общаться с ним. Сейчас свободное время мы часто проводим вместе, стараемся куда-нибудь выбираться.

- Ты стал рекордсменом клуба, забив за него первый мяч спустя всего 3 с небольшим минуты после первого появления на поле, и причем этот мяч оказался единственным и победным в матче. Это был "дебют твоей мечты"?

- Наверное, можно и так сказать. Когда выходишь на поле – всегда хочешь забить. И, конечно, я мечтал отличиться как можно быстрее. Но главное даже не то, что я забил так скоро. Самое важное, что этим голом я помог команде одержать такую важную победу! И вообще, я считаю, что мне нужно побыстрее забыть этот гол. Забил – хорошо, но это всего лишь один точный удар. А впереди нас ждет много важнейших игр в различных турнирах, и необходимо настраиваться на них, а не вспоминать о прошлых успехах.

- Насколько сложным получился ответный поединок с турками, и в какой момент ты понял, что "Краснодар" прошел "Фенербахче"?

- Начало встречи в Стамбуле получилось для нас очень трудным, но забитый мяч предал нам уверенности, мы успокоились и стали играть в более привычный нам футбол. Когда я почувствовал, что мы прошли? Если честно то, наверное, уже после первой игры. Мы поняли, что соперник не так страшен, что с ним не только можно играть, но и можно его обыгрывать. И на ответный матч все ехали уже только с мыслями о выходе в следующий раунд. Да, возможно, "Фенербахе" в Стамбуле контролировал мяч лучше нас, но ведь по-настоящему опасных моментов у наших ворот хозяева создали не так уж много, и мы вполне могли в Турции выиграть. Теперь надо эту уверенность не забыть захватить с собой в следующие раунды Лиги Европы! (улыбается)

- Оцени итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы? Что ты знаешь об испанской "Сельте", и каковы шансы нашей команды ее пройти?

- Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют. В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли "Фенербахче", так почему бы теперь не одолеть "Сетьту"? Но, с другой стороны, "Краснодар" никогда так высоко не забирался в Еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с "Сельтой" и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.

ФК "Краснодар"
Теги: Классон Краснодар
Сегодня, 12:58
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(2)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Виктор не буду загадывать, пройдет Сельту Краснодар или нет..Но желаю что бы в обоих матчах Сельте ты забил..и не один мяч..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Неплохой парнишка. Мы тут все - за, если вы пройдете Сельту - флаг вам в руки...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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