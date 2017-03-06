Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
08:58
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (52)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (52)
Вчера 23:47
Рональд Куман: мы показали хороший характер
Рональд Куман: мы показали хороший характер
Вчера 22:36
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Вчера 22:24
Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось (2)
Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось (2)
Вчера 22:11
"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
Виктор Классон: если мы прошли "Фенербахче", почему бы нам не пройти и "Сельту"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон дал интервью пресс-службе "быков".
- Виктор, расскажи о городе, где ты родился, о своей семье.
- Я родился в Вернамо – это небольшой городок в южной части Швеции. Мои родители – учителя. Мама – преподаватель начальных классов, с 1-го по 3-й, а отец преподает физкультуру. Они до сих пор живут в Вернамо и продолжают работать.
- Сколько тебе было лет, когда ты начал заниматься футболом, и кто тебя отвел в футбольную школу?
- Мне тогда было лет шесть или семь, сейчас уже точно не помню. Мои старящий брат и старшая сестра тоже занимались футболом. Они меня и привели в футбольную школу, как только я достиг того возраста, с которого детей туда принимают.
- Почему все-таки футбол, а не хоккей или, к примеру, очень популярные в Швеции лыжные гонки?
- Наверное, сказалось влияние сестры и брата. Они очень любили футбол и меня им заразили, за что я им очень благодарен. Лыжи? Ими у нас увлекаются в основном те, кто живет на севере страны. А хоккей – да, это очень популярный вид спорта в Швеции. Но я выбрал футбол, и ничуть не сожалею (улыбается).
- На какой позиции ты начинал играть в детстве, и как она трансформировалась с течением времени?
- Начинал я как центральный полузащитник, но затем, выполняя различные установки тренеров, на каких только позиция не играл. И слева в полузащите, и слева в нападении, и "под нападающими", и в центре нападения, и "box to box", и в опорной зоне. Были матчи, где я выходил даже крайним защитником! Всегда готов сыграть там, где это необходимо для команды.
- Ты 8 лет отыграл в Швеции, прежде чем перейти в "Краснодар". Неужели за это время тебе не поступали предложения из других стран? Если да, то откуда. И почему ты их не принял?
- Интерес из других стран был, но я бы назвал его поверхностным, потому что каких-то конкретных предложений я не получал. Другое дело "Краснодар", представители которого сразу продемонстрировали заинтересованность во мне, сделали вполне конкретное предложение. Я почувствовал, что в этом клубе меня действительно хотят видеть, и это повлияло на мое решение перейти сюда.
- Сейчас вы очень тесно общаетесь с Гранквистом, что вполне понятно. А насколько хорошо ты знал Андреаса до перехода в "Краснодар" и советовался ли с ним по этому поводу?
- Конечно, до переезда в Краснодар я знал Андреаса, мы вместе играли за национальную сборную, но не могу сказать, что мы общались с ним очень тесно – привет-привет, пока-пока. Но, когда я получил предложение из "Краснодара", сразу же набрал его. И позже мы несколько раз разговаривали по телефону. Я расспрашивал его обо всем – что за страна Россия, что за город Краснодар, какая здесь погода, насколько хорош чемпионат. Ну и, безусловно, все что мог, разузнал у Андреаса о моем будущем клубе (улыбается). Информация, которую он дал, оказалось очень важной, и все сомнения у меня отпали. Ну а потом, когда я уже оказался здесь, в команде, мы познакомились поближе и стали друзьями. Гранквист – не только хороший футболист, но и отличный парень, мне очень приятно как играть вместе на поле, так и просто общаться с ним. Сейчас свободное время мы часто проводим вместе, стараемся куда-нибудь выбираться.
- Ты стал рекордсменом клуба, забив за него первый мяч спустя всего 3 с небольшим минуты после первого появления на поле, и причем этот мяч оказался единственным и победным в матче. Это был "дебют твоей мечты"?
- Наверное, можно и так сказать. Когда выходишь на поле – всегда хочешь забить. И, конечно, я мечтал отличиться как можно быстрее. Но главное даже не то, что я забил так скоро. Самое важное, что этим голом я помог команде одержать такую важную победу! И вообще, я считаю, что мне нужно побыстрее забыть этот гол. Забил – хорошо, но это всего лишь один точный удар. А впереди нас ждет много важнейших игр в различных турнирах, и необходимо настраиваться на них, а не вспоминать о прошлых успехах.
- Насколько сложным получился ответный поединок с турками, и в какой момент ты понял, что "Краснодар" прошел "Фенербахче"?
- Начало встречи в Стамбуле получилось для нас очень трудным, но забитый мяч предал нам уверенности, мы успокоились и стали играть в более привычный нам футбол. Когда я почувствовал, что мы прошли? Если честно то, наверное, уже после первой игры. Мы поняли, что соперник не так страшен, что с ним не только можно играть, но и можно его обыгрывать. И на ответный матч все ехали уже только с мыслями о выходе в следующий раунд. Да, возможно, "Фенербахе" в Стамбуле контролировал мяч лучше нас, но ведь по-настоящему опасных моментов у наших ворот хозяева создали не так уж много, и мы вполне могли в Турции выиграть. Теперь надо эту уверенность не забыть захватить с собой в следующие раунды Лиги Европы! (улыбается)
- Оцени итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы? Что ты знаешь об испанской "Сельте", и каковы шансы нашей команды ее пройти?
- Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют. В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли "Фенербахче", так почему бы теперь не одолеть "Сетьту"? Но, с другой стороны, "Краснодар" никогда так высоко не забирался в Еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с "Сельтой" и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.
ФК "Краснодар"
- Виктор, расскажи о городе, где ты родился, о своей семье.
- Я родился в Вернамо – это небольшой городок в южной части Швеции. Мои родители – учителя. Мама – преподаватель начальных классов, с 1-го по 3-й, а отец преподает физкультуру. Они до сих пор живут в Вернамо и продолжают работать.
- Сколько тебе было лет, когда ты начал заниматься футболом, и кто тебя отвел в футбольную школу?
- Мне тогда было лет шесть или семь, сейчас уже точно не помню. Мои старящий брат и старшая сестра тоже занимались футболом. Они меня и привели в футбольную школу, как только я достиг того возраста, с которого детей туда принимают.
- Почему все-таки футбол, а не хоккей или, к примеру, очень популярные в Швеции лыжные гонки?
- Наверное, сказалось влияние сестры и брата. Они очень любили футбол и меня им заразили, за что я им очень благодарен. Лыжи? Ими у нас увлекаются в основном те, кто живет на севере страны. А хоккей – да, это очень популярный вид спорта в Швеции. Но я выбрал футбол, и ничуть не сожалею (улыбается).
- На какой позиции ты начинал играть в детстве, и как она трансформировалась с течением времени?
- Начинал я как центральный полузащитник, но затем, выполняя различные установки тренеров, на каких только позиция не играл. И слева в полузащите, и слева в нападении, и "под нападающими", и в центре нападения, и "box to box", и в опорной зоне. Были матчи, где я выходил даже крайним защитником! Всегда готов сыграть там, где это необходимо для команды.
- Ты 8 лет отыграл в Швеции, прежде чем перейти в "Краснодар". Неужели за это время тебе не поступали предложения из других стран? Если да, то откуда. И почему ты их не принял?
- Интерес из других стран был, но я бы назвал его поверхностным, потому что каких-то конкретных предложений я не получал. Другое дело "Краснодар", представители которого сразу продемонстрировали заинтересованность во мне, сделали вполне конкретное предложение. Я почувствовал, что в этом клубе меня действительно хотят видеть, и это повлияло на мое решение перейти сюда.
- Сейчас вы очень тесно общаетесь с Гранквистом, что вполне понятно. А насколько хорошо ты знал Андреаса до перехода в "Краснодар" и советовался ли с ним по этому поводу?
- Конечно, до переезда в Краснодар я знал Андреаса, мы вместе играли за национальную сборную, но не могу сказать, что мы общались с ним очень тесно – привет-привет, пока-пока. Но, когда я получил предложение из "Краснодара", сразу же набрал его. И позже мы несколько раз разговаривали по телефону. Я расспрашивал его обо всем – что за страна Россия, что за город Краснодар, какая здесь погода, насколько хорош чемпионат. Ну и, безусловно, все что мог, разузнал у Андреаса о моем будущем клубе (улыбается). Информация, которую он дал, оказалось очень важной, и все сомнения у меня отпали. Ну а потом, когда я уже оказался здесь, в команде, мы познакомились поближе и стали друзьями. Гранквист – не только хороший футболист, но и отличный парень, мне очень приятно как играть вместе на поле, так и просто общаться с ним. Сейчас свободное время мы часто проводим вместе, стараемся куда-нибудь выбираться.
- Ты стал рекордсменом клуба, забив за него первый мяч спустя всего 3 с небольшим минуты после первого появления на поле, и причем этот мяч оказался единственным и победным в матче. Это был "дебют твоей мечты"?
- Наверное, можно и так сказать. Когда выходишь на поле – всегда хочешь забить. И, конечно, я мечтал отличиться как можно быстрее. Но главное даже не то, что я забил так скоро. Самое важное, что этим голом я помог команде одержать такую важную победу! И вообще, я считаю, что мне нужно побыстрее забыть этот гол. Забил – хорошо, но это всего лишь один точный удар. А впереди нас ждет много важнейших игр в различных турнирах, и необходимо настраиваться на них, а не вспоминать о прошлых успехах.
- Насколько сложным получился ответный поединок с турками, и в какой момент ты понял, что "Краснодар" прошел "Фенербахче"?
- Начало встречи в Стамбуле получилось для нас очень трудным, но забитый мяч предал нам уверенности, мы успокоились и стали играть в более привычный нам футбол. Когда я почувствовал, что мы прошли? Если честно то, наверное, уже после первой игры. Мы поняли, что соперник не так страшен, что с ним не только можно играть, но и можно его обыгрывать. И на ответный матч все ехали уже только с мыслями о выходе в следующий раунд. Да, возможно, "Фенербахе" в Стамбуле контролировал мяч лучше нас, но ведь по-настоящему опасных моментов у наших ворот хозяева создали не так уж много, и мы вполне могли в Турции выиграть. Теперь надо эту уверенность не забыть захватить с собой в следующие раунды Лиги Европы! (улыбается)
- Оцени итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы? Что ты знаешь об испанской "Сельте", и каковы шансы нашей команды ее пройти?
- Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют. В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли "Фенербахче", так почему бы теперь не одолеть "Сетьту"? Но, с другой стороны, "Краснодар" никогда так высоко не забирался в Еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с "Сельтой" и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.
ФК "Краснодар"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.