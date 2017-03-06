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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
Антуан Гризманн: Торрес - важный игрок "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что нападающий "матрасников" Фернандо Торрес важен для команды.
Напомним, что футболист сейчас восстанавливается после черепно-мозговой травмы.
"Я рад, что Фернандо уже стало лучше. Приятно, что он посетил матч с "Валенсией" и поддержал нас. Надеюсь, он уже скоро сможет вернуться на поле. Торрес - важный игрок "Атлетико", - цитирует игрока Le Figaro.
Напомним, что футболист сейчас восстанавливается после черепно-мозговой травмы.
"Я рад, что Фернандо уже стало лучше. Приятно, что он посетил матч с "Валенсией" и поддержал нас. Надеюсь, он уже скоро сможет вернуться на поле. Торрес - важный игрок "Атлетико", - цитирует игрока Le Figaro.
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