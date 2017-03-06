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Антуан Гризманн: Торрес - важный игрок "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что нападающий "матрасников" Фернандо Торрес важен для команды.

Напомним, что футболист сейчас восстанавливается после черепно-мозговой травмы.

"Я рад, что Фернандо уже стало лучше. Приятно, что он посетил матч с "Валенсией" и поддержал нас. Надеюсь, он уже скоро сможет вернуться на поле. Торрес - важный игрок "Атлетико", - цитирует игрока Le Figaro.
Теги: Гризманн Торрес Атлетико Валенсия
Сегодня, 16:46
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