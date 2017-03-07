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18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (9)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (9)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (18)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (18)
14:23
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (86)
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (86)
13:38
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (3)
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (3)
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Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (4)
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (4)
Юношеская Лига УЕФА: ЦСКА проиграл "Бенфике" и вылетел из турнирa
ЦСКА проиграл "Бенфике" в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу португальского клуба.
Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала.
ЦСКА-м (Москва, Россия) - "Бенфика"-м (Португалия) - 0:2 (0:1).
Голы: Гонсалвеш, 16 (0:1.) Леонов, 47 - автогол (0:2).
В плей-офф Юношеской лиги УЕФА играется один матч. В полуфинале "Бенфика" сыграет с победителем матча между испанским "Реалом" и "Аяксом" из Нидерландов.
Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала.
ЦСКА-м (Москва, Россия) - "Бенфика"-м (Португалия) - 0:2 (0:1).
Голы: Гонсалвеш, 16 (0:1.) Леонов, 47 - автогол (0:2).
В плей-офф Юношеской лиги УЕФА играется один матч. В полуфинале "Бенфика" сыграет с победителем матча между испанским "Реалом" и "Аяксом" из Нидерландов.
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