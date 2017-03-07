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Юношеская Лига УЕФА: ЦСКА проиграл "Бенфике" и вылетел из турнирa

ЦСКА проиграл "Бенфике" в матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу португальского клуба.

Юношеская Лига УЕФА.

1/4 финала.

ЦСКА-м (Москва, Россия) - "Бенфика"-м (Португалия) - 0:2 (0:1).

Голы: Гонсалвеш, 16 (0:1.) Леонов, 47 - автогол (0:2).

В плей-офф Юношеской лиги УЕФА играется один матч. В полуфинале "Бенфика" сыграет с победителем матча между испанским "Реалом" и "Аяксом" из Нидерландов.
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 18:00
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№10 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Глупый толстожопый понч, разве не повод на всех ветках писать об этом?
Гомодрил вжопувыепанный.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№9 Написал: Клан (Сегодня, 19:23) #
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online

Цитата: vlees
У вас 0 золотых медалей в молодежном первенстве,свободен,бгг

Пестабол свиноухий laughing тебя в том году как раз по пьяни с конца капнули stuck_out_tongue_closed_eyes

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Регистрация: 28.02.2017
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:09) #
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online

пустячок, а приятно
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: vlees (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
vlees,
Dragon, высказались свиноИксперты smirk вот вам реально лишь бы говна вылить? а где же ваша мастеровитая молодежь? ах да, по телику наблюдали за матчем, с мечтами "а вот мы бы их раскатали..."

У вас 0 золотых медалей в молодежном первенстве,свободен,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Жаль...
Но пацанам спасибо и удачи в дальнейшем!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№5 Написал: armeec1979 (Сегодня, 18:40) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Объективно после просмотра: Пара парней талантливых там для Основы ЦСКА ростут... НО ни Чалов , ни Жамалитдин , тренерующиеся уже с основой на самом деле ни на какую основу не тянут! О чем говорит Гришин , когда нахваливает вышеупамянутых персон и называет их готовыми для основы людьми , я как ни пытался - так и не понял.... Слуцкого я сам иногда критиковал - но в том что он долго этих парней в основу не хотел брать я его к сожалению поддерживаю - видно же что на Основу они не тянут.....


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Мне надоело слушать про затраты на стадион - Купите Нормального Нападающего!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 4.02.2012
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 18:31) #
  • +3
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Болеет за:
«Краснодар»
Жаль...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 18:24) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
vlees,
Dragon, высказались свиноИксперты smirk вот вам реально лишь бы говна вылить? а где же ваша мастеровитая молодежь? ах да, по телику наблюдали за матчем, с мечтами "а вот мы бы их раскатали..."


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Dragon (Сегодня, 18:14) #
  • -8
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Болеет за:
«Ювентус»
Это называется до первого топ клуба,ослики думали огородом испугать классную команду,но тем она и отличается от Русенборга что может обыграть дворовую команду на любом поле,единственное о чем можно сожалеть,что сегодня мы не узнаем новостей от Сашко,что там происходит в водном поло,гандболе и кёрлинге flushed
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: vlees (Сегодня, 18:07) #
  • -10
  •  (28)
Болеет за:
«Спартак»
Победила прекрасная бенфика,умный,техничный футбол,без шансов для деревянных Чаловых.
Регистрация: 12.01.2017
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