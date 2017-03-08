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Мануэль Нойер: хотим продолжать в том же духе

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер после победы над "Арсеналом" (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что команда не собирается останавливаться.

"Хотим продолжать в том же духе, - сказал Нойер после победы над "Арсеналом". - Не собираемся останавливаться на достигнутом".

УЕФА
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 04:01
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