Мануэль Нойер: хотим продолжать в том же духе

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер после победы над "Арсеналом" (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что команда не собирается останавливаться."Хотим продолжать в том же духе, - сказал Нойер после победы над "Арсеналом". - Не собираемся останавливаться на достигнутом".