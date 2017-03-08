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"Зенит-2" уступил "Нефтехимику", "Тамбов" разгромил "Сокол"
Завершились три матча 25-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ. 25 тур
"Нефтехимик" - "Зенит-2" - 1:0
Голы: Ситдиков, 72
"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Сурков, Тараканов, Бойчук (Гелоян, 62), Давлатов, Петролай, Ситдиков (Корнилов, 82), Маляка, Галиакберов (Кортава, 68), Бабырь (Морозов, 83)
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Мустафин (Зырянов, 76), Чернов, Каккоев (Проничев, 81), Батютин, Ящук (Сиротов, 73), Бавин, Исаев, Евсеев, Крапухин (Иванченко, 63)
Предупреждения: Петролай, 29, Погребняк, 79, Бабурин, 86, Книга, 90+1
"Сокол" - "Тамбов" - 1:4
Голы: Горбатюк, 3, Шевчук, 18, Чернышов, 22, Галыш, 38, Мурнин, 54
"Сокол": Фёдоров, Пасько (Магадиев, 58), Васянович, Климов, Ходырев, Романенко, Мануковский, Дергачёв (Хрущёв, 55), Платика, Дудолев (Шпитальный, 77), Галыш (Паштов, 63)
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Трусевич, Мурнин (Сорокин, 71), Шевчук (Часовских, 85), Чернышов (Алумона, 88), Дутов, Дорожкин (Делькин, 58)
Предупреждения: Паштов, 86, Часовских, 90+2.
"Шинник" - "Тосно" - 0:0
"Шинник": Яшин, Чистяков, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Цховребов, Султонов (Лаук, 90), Митасов (Ослоновский, 71), Нетфуллин, Земсков (Подоляк, 88), Низамутдинов
"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Богаев, Мухаметшин, Палиенко (Макаров, 58), Чиркин, Заболотный, Кутьин
Предупреждения: Заболотный, 35, Чистяков, 39, Буйволов, 51, Султонов, 54, Абазов, 85, Кутьин, 90+1.
ФНЛ. 25 тур
"Нефтехимик" - "Зенит-2" - 1:0
Голы: Ситдиков, 72
"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Сурков, Тараканов, Бойчук (Гелоян, 62), Давлатов, Петролай, Ситдиков (Корнилов, 82), Маляка, Галиакберов (Кортава, 68), Бабырь (Морозов, 83)
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Мустафин (Зырянов, 76), Чернов, Каккоев (Проничев, 81), Батютин, Ящук (Сиротов, 73), Бавин, Исаев, Евсеев, Крапухин (Иванченко, 63)
Предупреждения: Петролай, 29, Погребняк, 79, Бабурин, 86, Книга, 90+1
"Сокол" - "Тамбов" - 1:4
Голы: Горбатюк, 3, Шевчук, 18, Чернышов, 22, Галыш, 38, Мурнин, 54
"Сокол": Фёдоров, Пасько (Магадиев, 58), Васянович, Климов, Ходырев, Романенко, Мануковский, Дергачёв (Хрущёв, 55), Платика, Дудолев (Шпитальный, 77), Галыш (Паштов, 63)
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Трусевич, Мурнин (Сорокин, 71), Шевчук (Часовских, 85), Чернышов (Алумона, 88), Дутов, Дорожкин (Делькин, 58)
Предупреждения: Паштов, 86, Часовских, 90+2.
"Шинник" - "Тосно" - 0:0
"Шинник": Яшин, Чистяков, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Цховребов, Султонов (Лаук, 90), Митасов (Ослоновский, 71), Нетфуллин, Земсков (Подоляк, 88), Низамутдинов
"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Богаев, Мухаметшин, Палиенко (Макаров, 58), Чиркин, Заболотный, Кутьин
Предупреждения: Заболотный, 35, Чистяков, 39, Буйволов, 51, Султонов, 54, Абазов, 85, Кутьин, 90+1.
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