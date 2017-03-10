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Александр Мартынович: хотели сыграть построже, в Краснодаре будет совсем другая игра

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился впечатлениями от первой встречи с "Сельтой" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Хотели сыграть построже сзади, но не совсем получилась. "Сельта", как и все испанские команды, хорошо владеет мячом. Мы смогли противопоставить только контригру.

При счете 1:1 у Рамиреса был неплохой момент. В Краснодаре будет совершенно другая игра", - цитирует Мартыновича "Матч ТВ".
Теги: Мартынович Краснодар
Сегодня, 02:06
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