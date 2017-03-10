"Сельта" - "Краснодар". Оценки футболистам российской команды

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"Краснодар" уступил "Сельте" на выезде в первом матче 1/8-ой лиги Европы, пропустив на 90-ой минуте от вышедшего на замену Клаудио Бовю.оценивает действия игроков российской команды на поле стадиона "Балаидос" в Испании.На совести Крицюка первый гол в ворота краснодарской команды. Удар Васса был с достаточно дальней дистанции для того, чтобы успеть дотянуться до снаряда, угодившего в цель впритирку со штангой. Он затмил все геройства голкипера в первом тайме.Крайние защитники провели более стабильный матч, и не их вина в том, что "Краснодар" проиграл. Пару раз оба, естественно, поучаствовали и в атаке, и у Рамиреса был хороший шанс вывести вперёд "быков" во втором тайме, но, оказавшись на острие, он пробил прямо в голкипера "Сельты" Альвареса.Если в первом голе испанцев вина лежит на Крицюке, то во втором Бовю проспала центральная зона обороны российской команды. Свежий француз, выйдя на замену за 10 минут до этого, несмотря на свои невнушительные габариты, умудрился переиграть "на втором этаже" капитана "быков" Гранквиста и переправил мяч в ворота.Опорная зона, в целом, справилась с напором "Сельты" в первом тайме, а во втором было уже полегче. Особенно радостно за воспитанника "Краснодара" Жигулёва, который в первый раз вышел в стартовом составе основной команды и добавил свежести.Перейра грешил простыми ошибками при первом пасе и обработке мяча. У Подберёзкина запомнился удар в начале второго тайма, прошедший рядом с дальней девяткой. В остальном, игра Вячеславу, как и уругвайцу не удалась, и Шалимов заменил его на 75-ой минуте. Классон - единственный из "быков", получивший жёлтую карточку, зато и единственный, кто сумел поразить ворота Альвареса, благодаря великолепному дриблингу при входе в чужую штрафную с левого фланга. Мог ещё и голевую отдать, но Рамирес подвёл. Не смог накрыть голевой навес от Уго Мальо на 90-ой минуте.Неплохо комбинировал с Классоном, в том числе и при забитом мяче в ворота испанцев - именно бразилец отдал голевой пас в том эпизоде. С остальными подобного взаимодействия не получилось, хотя Вандерсон изо всех сил пытался восполнить потерю Смолова перед этой игрой.Все игроки, вышедшие на замену, в сумме сыграли не больше тайма. Парой перспективных забегов к чужой штрафной отметился лишь колумбиец.