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Тимофей Калачев: есть разочарование, что не обыграли "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев высказался о первом матче с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Уровень на самом деле очень серьезный, и тяжело было всю игру. Все время шла борьба, постоянные стыки, прессинг, поле тяжелое. Ну и, конечно, уровень другой. Мы на таком уровне в чемпионате России, наверное, играем две-четыре игры максимум. Поэтому очень непросто. Но достойно, очень достойно.

Мы все реалисты и понимаем, что в ответной игре будет намного тяжелее. Будет другая игра, все будет по-другому. 1:1 - этого недостаточно. Поэтому есть разочарование, что не победили. Настраивались на победу, точно не боялись, были уверены в своих силах", - цитирует Калачева "Чемпионат" со ссылкой на эфир "Матч ТВ".
Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 02:36
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