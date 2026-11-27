Окриашвили - о победе "Иберии": для грузинского футбола после серии неудач - это большое дело

Бывший футболист "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили прокомментировал для Rusfootball.info сенсационную победу "Иберии" над "Хетафе" (1:0) во вчерашнем матче Лиги Конференций и выступление за испанцев Сабы Сазонова.

Фото: ФК "Краснодар"

- Для грузинского футбола после серии неудач – это большое дело. Но, объективности ради, "Хетафе" сейчас в кризисе. К тому же здесь играло лишь три-четыре игрока основного состава. Но это не отменяет заслуг наших ребят, которые вышли на поле "голодными". Удаление у испанцев помогло, элемент везения тоже присутствовал. Если продолжат в том же духе, наконец появится шанс выйти в плей-офф.



По поводу Сабы Созонова мне трудно сказать, почему у него не сложилось в Италии и почему сейчас почти не играет в Испании. Наверное, какие-то последствия травмы дают себя знать. Но сильный человек, должен преодолеть все невзгоды.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

