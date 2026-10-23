Российский футболист отличился на 80-й минуте, доведя количество голов испанской команды до шести.
Для 23-летнего россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. Всего полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах.
Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года, когда перебрался в испанский чемпионат из московского "Динамо".
Захарян забил гол за "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы
Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян отметился забитым мячом в гостевой встрече с норвежским "Лиллестремом" в третьем туре общего этапа Лиги Европы.
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