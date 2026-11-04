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Захарян не попал в заявку "Реала Сосьедад" на матч против "Лиона" в Лиге Европы

Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян не был включен в заявку команды на игру ЛЕ с "Лионом".
Фото: Getty Images
Пресс-служба "Реала Сосьедад" опубликовала в своих соцсетях заявку команды на домашнюю игру против французского "Лиона" в 4-м туре общего этапа Лиги Европы. Российский атакующий хавбек сан-себастьянцев Арсен Захарян не попал в список доступных на эту игру футболистов.

Ранее Захарян пропустил встречу чемпионата Испании с "Атлетиком" из-за травмы лодыжки.

Матч между "Реалом Сосьедад" и "Лионом" состоится завтра, 5 ноября, и начнется в 20:45 по московскому времени.

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