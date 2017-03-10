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Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" (1:1).

"На фоне английский мастеров "Ростов" выглядел более чем достойно. Ростовчане имели преимущество в виде болельщиков, которые выполняли функции 12-го игрока. Плюс газон, который так не понравился Жозе Моуринью, тоже наложил свой отпечаток.

Игру точно можно занести в актив команде "Ростов", это ничья в пользу дончан. Традиционно команды Курбана Бердыева сильны не личностями, а своими тактическими действами. Но хочется выделить Александра Бухарова за прекрасный и техничный гол.

Вся Европа уже давно знает Курбана Бердыева и теперь точно выучит название команды "Ростов". Ростовчане хорошо известны в России и теперь обретут своих поклонников в Европе. Здорово, что провинциальная команда так прославляет российский футбол.

Мы видим, что "Ростову" есть что противопоставить "Манчестеру". Уверен, в команде все понимают, что в ответной игре будет сложно. Но мы знаем, как ростовчане умеют делать сенсации. Понятно, что мы не можем смотреть оптимистично на ответный матч, как болельщики "ПСЖ" перед игрой с "Барселоной". Будем верить в "Ростов", который не сдастся без боя", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Нигматуллин Ростов
Сегодня, 10:28
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