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Жены погибших игроков "Шапекоэнсе" потребовали дополнительной компенсации
По крайней мере, пять вдов футболистов "Шапекоэнсе", погибших в ноябре в авиакатастрофе, подали иски в суд с требованием пересмотра выплаченных денежных компенсаций клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на бразильскую газету Folha de Sao Paulo.
Женщины подали иски к клубу с требованием пересмотреть размеры компенсаций сумм, которые были им выплачены. Они хотят, чтобы в компенсациях были учтены премиальные вознаграждения погибших игроков, а также требуют возмещение морального ущерба и пенсий.
Слушания планируется провести 22 мая в бразильском городе Санта-Катарина. Руководство "Шапекоэнсе" заявило, что они готовы защищаться в суде, отметив, что клуб не может считать себя ответственным за авиакатастрофу.
"Мы сразу сделали единовременные выплаты по документам обязательного страхования, мы рассчитали суммы, учитывая размер заработных плат погибших футболистов.
Мы понимаем страдания родных и близких, которые потеряли членов своих семей, но мы уже все сделали. Ведь работодатель несет ответственность, если признана его вина за случившееся, а доказательств вины клуба нет", - сказал вице-президент "Шапекоэнсе" по юридическим операциям Луис Антонио Палаоро.
Женщины подали иски к клубу с требованием пересмотреть размеры компенсаций сумм, которые были им выплачены. Они хотят, чтобы в компенсациях были учтены премиальные вознаграждения погибших игроков, а также требуют возмещение морального ущерба и пенсий.
Слушания планируется провести 22 мая в бразильском городе Санта-Катарина. Руководство "Шапекоэнсе" заявило, что они готовы защищаться в суде, отметив, что клуб не может считать себя ответственным за авиакатастрофу.
"Мы сразу сделали единовременные выплаты по документам обязательного страхования, мы рассчитали суммы, учитывая размер заработных плат погибших футболистов.
Мы понимаем страдания родных и близких, которые потеряли членов своих семей, но мы уже все сделали. Ведь работодатель несет ответственность, если признана его вина за случившееся, а доказательств вины клуба нет", - сказал вице-президент "Шапекоэнсе" по юридическим операциям Луис Антонио Палаоро.
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