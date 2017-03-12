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Валентина Яшина: Акинфеев сейчас лучший вратарь в стране (6)
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Вчера 22:53
"Ингольштадт" и "Кельн" сыграли вничью
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Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
Элдин Якупович: мы очень довольны результатом
"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Соколом"
"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Соколом" в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
26 тур
"СКА-Хабаровск" - "Сокол" 1:1
Гол: Корян, 82 (пен.) - Климов, 42
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Иванов, Друзин, Дедечко (Корян, 71), Карасев, Астафьев (Рылов, 90), Черевко, Димидко, Булия (Казанков, 61), Лескано
"Сокол": Фёдоров, Васянович, Ходырев, Магадиев, Климов, Романенко, Хрущёв, Мануковский, Дудолев, Дергачёв (Перченок, 70), Платика
Предупреждения: Лескано, 45, Платика, 54, Мануковский, 80, Хрущев, 81, Черевко, 90
ФНЛ
26 тур
"СКА-Хабаровск" - "Сокол" 1:1
Гол: Корян, 82 (пен.) - Климов, 42
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Иванов, Друзин, Дедечко (Корян, 71), Карасев, Астафьев (Рылов, 90), Черевко, Димидко, Булия (Казанков, 61), Лескано
"Сокол": Фёдоров, Васянович, Ходырев, Магадиев, Климов, Романенко, Хрущёв, Мануковский, Дудолев, Дергачёв (Перченок, 70), Платика
Предупреждения: Лескано, 45, Платика, 54, Мануковский, 80, Хрущев, 81, Черевко, 90
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