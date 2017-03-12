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"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Соколом"

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Соколом" в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

26 тур

"СКА-Хабаровск" - "Сокол" 1:1

Гол: Корян, 82 (пен.) - Климов, 42

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Иванов, Друзин, Дедечко (Корян, 71), Карасев, Астафьев (Рылов, 90), Черевко, Димидко, Булия (Казанков, 61), Лескано

"Сокол": Фёдоров, Васянович, Ходырев, Магадиев, Климов, Романенко, Хрущёв, Мануковский, Дудолев, Дергачёв (Перченок, 70), Платика

Предупреждения: Лескано, 45, Платика, 54, Мануковский, 80, Хрущев, 81, Черевко, 90
Теги: СКА-Хабаровск Сокол
Сегодня, 10:32
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:46) #
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Цитата: Saveger
ух ты! криворучко

Абсолютно идеальная фамилия для вратаря "маде ин говносогаз".
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:37) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ух ты! криворучко, дедечко, димидко и черевко в одной команде! да еще и микуцкис там же.. прям гоголь на берегах амура
Регистрация: 16.03.2010
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