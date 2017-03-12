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Рио Фердинанд: Погба — капитал для "МЮ", клуб вложился в его творческий потенциал

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил мнение, что полузащитник манкунианцев Поль Погба еще не показал всё, на что способен.

"Поля много критикуют, но этот сезон он проводит вполне нормально. Мы видели проблески того, на что он способен. Теперь он постепенно будет играть более целостно и стабильно. Я уверен, что это произойдет. Нужно потерпеть.

Погба критикуют за защиту и низкое количество голов, но "МЮ" покупал его не как защитника и не как человека, забивающего по 30 голов за сезон. Погба — капитал для "МЮ", они вложились в его творческий потенциал, Через какое-то время он должен будет вести игру и создавать моменты, но не надо требовать все и сразу", — цитирует Фердинанда The Sunday Times.
Теги: Погба Фердинанд Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:38
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