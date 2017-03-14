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Александр Самедов: точно не футболисты виноваты в том, что зарплаты такие высокие

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказал мнение по поводу уровня зарплат в российском футболе.

- Но в том, что зарплаты такие высокие, точно не футболисты виноваты. Может, мне и хочется сказать: "Да, это действительно так". Но не могу. Никто добровольно не откажется от хорошей зарплаты. Все хотят обеспечивать свою семью, жить в лучших условиях. Может быть, это не будет долго продолжаться, и скоро все изменится.

- Почему наши игроки не стремятся уезжать в европейские клубы?

- Много факторов. Я слышал, что предложения есть, наших зовут в топовые западные клубы. Просто это не носит массовый характер, потому что в России комфортнее играть. Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну, - цитирует Самедова "Аргументы и факты".
Теги: Самедов
Сегодня, 10:07
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6
(3)
№6 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:49) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
В Европе потому что хорошо можно заработать, если регулярно играть и приносить пользу. А наши там сразу на скамейку садятся и получают не так и много. А в России как не играй, все равно огромный оклад получишь.


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Регистрация: 1.03.2017
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:45) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: alexpyat
Потому у нас футболисты развиваются только в финансовом, а не игровом плане..

Благодаря таким гомосекам, как товарищ Мутко эти супер футболеры и далее будут развиваться подобным образом. При чем лично к футболисту Самедову у меня претензий нет. во всех командах играл на высоком уровне. (в сравнении с другими рос.профи)


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 11:31) #
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  •  (2)

Раз футболисты не виноваты , значит они могут попросить снизить зарплату процентов на 20% ?
Или все таки - виноваты не футболисты, футболисты только получают высокие зарплаты?
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Игры раз в неделю, отпуск по продолжительности почти как у шахтеров, кальян и шампус, Бентли и бабы...главное ответственности никакой, накуя эта Европа, там пахать заставляют изверги...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 11:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну

Потому у нас футболисты развиваются только в финансовом, а не игровом плане...

В точку!
Регистрация: 13.08.2009
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Дома очень хорошо платят, и при таком уровне зарплат нет смысла ехать в другую страну

Потому у нас футболисты развиваются только в финансовом, а не игровом плане...
Регистрация: 23.03.2016
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