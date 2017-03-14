Нголо Канте: рад, что снова удалось забить, теперь будем бороться за выход в финал

Полузащитник "Челси" Нголо Канте прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 1/4 Кубка Англии.



"Очень рад, что снова удалось забить. Мы счастливы, что победили "МЮ", это была красивая победа.



"Манчестер Юнайтед" - сильная команда, и нам было непросто. После удаления Эрреры, нам стало полегче. Рад, что мы вышли в следующий раунд, теперь будем бороться за выход в финал", - цитирует Канте BBC.