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Нголо Канте: рад, что снова удалось забить, теперь будем бороться за выход в финал

Полузащитник "Челси" Нголо Канте прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 1/4 Кубка Англии.

"Очень рад, что снова удалось забить. Мы счастливы, что победили "МЮ", это была красивая победа.

"Манчестер Юнайтед" - сильная команда, и нам было непросто. После удаления Эрреры, нам стало полегче. Рад, что мы вышли в следующий раунд, теперь будем бороться за выход в финал", - цитирует Канте BBC.
Теги: Канте
Сегодня, 10:44
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№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Канте зверь!!! так выжигать центр, как он -никто не может на данный момент


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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