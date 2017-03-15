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Олег Саленко: игроки "Динамо" позорят имя великого клуба
Экс-форвард киевского "Динамо" Олег Саленко подверг критике игроков клуба после поражения в матче чемпионата Украины от "Звезды" (0:2).
"На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба. Я сам в шоке от того, что происходит в "Динамо". Думаю, что у футболистов "Динамо" пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать.
В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против "Звезды", то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.
Мне кажется, что проблема "Динамо" не столько в Сергее Реброве, сколько в руководстве клуба. Нужно искать специалиста, который сможет заставить игроков выкладываться на футбольном поле, не будет действовать с оглядкой на руководство.
Считаю, что тренер должен быть независимой персоной и работать сам по себе. Он не должен слепо руководствоваться мнению президента. А в "Динамо" происходит все с точностью до наоборот", - цитирует Саленко Footboom.
"На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба. Я сам в шоке от того, что происходит в "Динамо". Думаю, что у футболистов "Динамо" пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать.
В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против "Звезды", то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.
Мне кажется, что проблема "Динамо" не столько в Сергее Реброве, сколько в руководстве клуба. Нужно искать специалиста, который сможет заставить игроков выкладываться на футбольном поле, не будет действовать с оглядкой на руководство.
Считаю, что тренер должен быть независимой персоной и работать сам по себе. Он не должен слепо руководствоваться мнению президента. А в "Динамо" происходит все с точностью до наоборот", - цитирует Саленко Footboom.
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