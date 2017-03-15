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Олег Саленко: игроки "Динамо" позорят имя великого клуба

Экс-форвард киевского "Динамо" Олег Саленко подверг критике игроков клуба после поражения в матче чемпионата Украины от "Звезды" (0:2).

"На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба. Я сам в шоке от того, что происходит в "Динамо". Думаю, что у футболистов "Динамо" пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать.

В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против "Звезды", то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.

Мне кажется, что проблема "Динамо" не столько в Сергее Реброве, сколько в руководстве клуба. Нужно искать специалиста, который сможет заставить игроков выкладываться на футбольном поле, не будет действовать с оглядкой на руководство.

Считаю, что тренер должен быть независимой персоной и работать сам по себе. Он не должен слепо руководствоваться мнению президента. А в "Динамо" происходит все с точностью до наоборот", - цитирует Саленко Footboom.
Теги: Саленко Динамо Киев
Сегодня, 10:59
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(1)
№3 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 13:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А у них там чемпионат идет что ли?)
Регистрация: 31.07.2015
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:13) #
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всем пох на хохлофутбол.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:27) #
  • -1
  •  (3)
online

А что за Звезда?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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