Игорь Шалимов: с "Сельтой" будем играть в свою игру, а она у нас есть

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов ответил на вопросы на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу с "Сельтой" в Лиге Европы, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Какие сделали выводы по предыдущей игре в Испании, будете также играть или что-то измените в игре "Краснодара"?



- Во-первых мы будем играть дома. Мы посмотрели выездную игру "Сельты" с "Шахтером", хоть это было и давно, "Шахтер" владел преимуществом. Многое будет зависеть от нас.



"Сельта" - команда с таким стилем, она может поймать кураж, дома они играют лучше, это, наверное, и логично. Многое будет зависеть от нас. Мы будем играть в свою игру, а она у нас есть. Ребята знают, что делать и когда мяч у соперника, и когда мяч у нас.



Также зависит и от соперника. Этот соперник сильный, хорошо владеет мячом, играет на подборе. Команда техничная.