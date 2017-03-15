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Репортаж с тренировки "Краснодара" перед матчем с "Сельтой"

Представляем Вашему вниманию репортаж с тренировки "Краснодара" накануне матча с "Сельтой".













Rusfootball.info
Теги: Краснодар Фото Видео
Сегодня, 19:11
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(0)
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
много у магнита возрастных игроков..

удачи с сельтой..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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