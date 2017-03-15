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"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники
"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники
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Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Репортаж с тренировки "Краснодара" перед матчем с "Сельтой"
Представляем Вашему вниманию репортаж с тренировки "Краснодара" накануне матча с "Сельтой".
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